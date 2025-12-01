Több mint egymilliárdért cserélt gazdát Rubens négyszáz évre nyom nélkül eltűnt festménye

A németalföldi festészet egyik legnagyobb alakja, Peter Paul Rubens (1577-1640) 1613 óta elveszettnek hitt képe 2,94 millió euróért (1,12 milliárd forint) kelt el árverésen Franciaországban – írja a versailles-i Osenat aukciósház közleménye nyomán az MTI.

A leütési ár messze túllépte az egy-két millió eurós becsértéket, ezt pedig a története, újbóli felfedezésének módja, valamint maga a kép is indokolta, hiszen a Krisztust a keresztfán ábrázoló mű 2024 szeptemberében, egy párizsi magánpalotában, leltározás során került elő – írtuk meg korábban.

Jean-Pierre Osenat, az aukciósház vezetője az AFP hírügynökségnek szeptemberben így írta le a művet:

Ez a barokk festészet kezdete, a keresztre feszített Krisztust magányosan, ragyogva, a komor és fenyegető háttérből élénken kiemelkedve ábrázolja. A távolban, a sziklás, zöld színű Golgota hegye mögött látszik fényben úszva, de feltehetően viharban Jeruzsálem városa.

A szakember hozzátette: a képet egy véset alapján azonosították, és hosszú műszaki vizsgálatok, röntgenfelvételek és festékelemzés alapján, a korszak flamand festészetére szakosodott Centrum Rubenianumot vezető Nils Büttner is hitelesítette.

Rubens egy sor képet festett az egyház számára, ez a 105,5 x 72,5 centiméteres remekmű azonban feltehetően egy tehetős megrendelő számára készült. A mű hosszú ideig a XIX. századi akadémia festő, William Bouguereau tulajdonában volt, majd annak a párizsi magánpalotának a tulajdonosaié lett, ahol ősszel megtalálták.