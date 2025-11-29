Meglepő átépítést kaphat a pesti belváros egy aprócska háza

Az ingatlanbefektetők figyelme az elmúlt években a pesti belváros ma is álló földszintes, vagy egyemeletes házaira irányult, hiszen azok bővítése, vagy a telekbelsők magasabb szárnnyal való beépítése előtt még akkor is szabad az út, ha az épület alapvetően helyi, vagy országos védettséget érdemel.

Kiváló példa volt erre pár évvel ezelőtt a Baross utca 40. hosszan húzódó ügye, aminek végeredménye sokkal kedvezőbb lett, mint ahogyan azt korábban több építész is megálmodta: a legfőbb pozitívumot itt az jelentette, hogy a műemlék utcafronti épületre nem került új szint, a legyalult hátsó szárnyak, illetve a korábbi udvar egy részének helyét azonban kortárs beépítés vette át, így a régi és az új részek élesen elkülönültek, nem telepedtek egymásra.

Ezt a gesztust a VI. Felsőerdősor utca 6. alatt egy ideje már formálódó beruházás egyelőre még nem akarja meglépni, hiszen amint a Facebookon keringő posztokból, valamint a különböző városvédő csoportokban folyó beszélgetésekből kiderül: a 418 négyzetméteres telek utcafrontján álló, közel százötven éves ház a közeljövőben boutique hotellé változhat, a bővítés pedig rákönyököl majd az évszázados tömegre – feltéve persze, ha a projektet most eladni kívánó beruházó álmát a következő gazda azonos formában szeretné folytatni.

Az Andrássy úttól, illetve a Kodály köröndtől néhány lépésnyire álló ingatlan harmincöt kisméretű – 22-25 négyzetméteres – apartmant, 42 négyzetméteres tetőteraszt, illetve utcafronti kávézót hozó átépítésére a jelenlegi tulajdonosok építési engedélyt is kaptak – állítja a rövid írás, ezt pedig az építéshatósági rendszerek utolsó hírmondója is megerősíti.

A vonatkozó oldal szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalához tavaly júliusban eljuttatott tervcsomag 2025 májusának utolsó napján kapott végleges építési engedélyt, a kézzelfogható munkák azonban azóta sem kezdődtek meg.

A projekt most teljes műszaki dokumentációval, építési és bontási engedéllyel, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló céggel együtt, négyzetméterenként 1,6 millió forintért keres gazdát, ez pedig a gazdát váltó csomag méretét nézve nem is túlzó.

A helyzetet érdekesebbé teszi, hogy Terézvárosban 2026 janurjától tilos lesz a rövidtávú lakáskiadás, amit a legtöbben az Airbnb rendszerén át végeztek.

A XIX. század utolsó harmadában született, mai arcát több lépcsőben elnyert egyemeletes ház megmaradása ezzel biztosítottá vált ugyan, az azonban nem mindegy, hogy milyen továbbépítést és bővítést kap.

A fenti, szabadon valóra váltható terveken látható megoldás alapvetően jó opció, hiszen az új részek semmilyen módon nem kívánják magukra vonni a figyelmet, a funkcionalista, egyszerű homlokzat, valamint a felsőbb szinteken ívelt üvegfelületek pedig inkább próbálnak csendben megbújni a jóval magasabb szomszéd oldalához tapadva.

A felújításnak és bővítésnek a feltöltött tervlap-részletek szerint a már álló épület homlokzatának helyreállítása is a részét képezi, hiszen a párkány, a homlokzati negyedpillér, illetve a homlokzatdísz restaurálására is sor kerül majd, sőt, műanyag nyílászárók helyett festett, fa gerébtokos ablakok kerülnek az utcai arcra.

A várható végeredményről mindezek fényében nyugodtan mondhatjuk, hogy a XIX. századi épületrészre való rátelepedéstől eltekintve még a jobbak közül való lesz, hiszen távol marad mindenféle olyan kivagyi, feltűnősködő gesztustól, amit például a II. kerületi Bimbó út 7. alatti épület kapcsán sikerült elkövetni.

Az 1899 óta álló gróf Bánffy-palota – gróf Bánffy Dezső miniszterelnök utolsó otthona – nem járt jól az átalakítással, hiszen a harmincas évek végén már a kerületi rendőrség otthonaként működő egykori főúri rezidencia 2007 és 2018 között, több lépcsőben, de lényegében véve a BMG Építészek Kft. 2014-2016 közti tervei szerint valósult meg.

A mai hat lakószint jó részét a neoreneszánsz homlokzat fölé is benyúló, hajtogatott síkokból született üveg- és fémarcú bővítés adja, rajta a jó eséllyel az építtető kézírását utánozni vágyó, többnyelvű, sűrűn ismétlődő feliratokkal.

Az ötlet a tervasztalon talán jónak tűnhetett, a végeredmény azonban annyira kusza lett, hogy bármilyen szögből nézve is szöget üt a kérdés az ember fejébe: milyen építészeti tervtanács tartotta ezt a megoldást esztétikus, az utcaképben szervesülni képes megoldásnak?