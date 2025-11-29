párizssigourney weavermesterkurzuságyi poloska
Épp Sigourney Weaver tartott előadást egy párizsi moziban, mikor támadtak az ágyi poloskák

Bruno DE HOGUES / Gamma-Rapho / Getty Images
admin Vincze Miklós
2025. 11. 29. 18:36
Bruno DE HOGUES / Gamma-Rapho / Getty Images
Erre senki sem számított.

A Cinémathèque Française Franciaország második legrégebbi filmarchívumaként a világ filmörökségének egyik oszlopa, így a szervezet Frank Gehry tervei nyomán, 1994-re megszületett párizsi központjában minden nap rengetegen fordulnak meg – főleg, ha épp egy híresség áll a színpadon.

Így történt ez nemrégiben is, mikor Sigourney Weaver tartott mesterkurzust az éplet mozijában, a nézők közül többen pedig arról számoltak be, hogy a székeken, illetve a ruháikon felfedezett poloskák csípték meg őket.

A helyzetet a Cinémathèque pénteken rendezte: ekkor megjelent közleményükben arról számolnak be, hogy egy hónapra mindegyik mozitermüket bezárják, hogy kezeljék a problémákat. Ennek a folyamatnak a lényegét a székek eltávolítása, majd azok, illetve a szőnyegek gőzzel való fertőtlenítése jelenti – írja a Guardian.

GARDEL Bertrand / hemis.fr / hemis.fr / Hemis / AFP

Az 1950-es évekig a világ minden részén visszaszoríthatatlannak tűnő poloskák az elmúlt években okoztak már kellemetlenséget a francia fővárosban: 2023 őszén a tömegközlekedési eszközökön is nagy számban tűntek fel, az internetet pedig elárasztották a képek és a videók, így állami szintű beavatkozásra volt szükség.

