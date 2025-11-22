Azahriah egymás után háromszor töltötte meg a Puskás Arénát tavaly májusban, júniusban pedig a brit Coldplay triplázott ugyanott. De ez talán még mindig nem akkora erőpróba, mint ami a Pamkutyáékra vár, akik hét koncertet adnak egymás után jövő tavasszal. Bár a youtuberek a Puskásnál jóval kisebb MVM Dome-ban lépnek fel, a hét koncert azért felér legalább két teltházas arénás fellépéssel. Az utóbbi két koncertsorozatra egyaránt a Funcode rendszerén lehetett jegyeket vásárolni, így ha adódott fennakadás vagy nehézség a jegyek beszerezésével kapcsolatban, a vásárlók legtöbbször az értékesítőt találták meg. Aki jegyhez jutott, elégedetten megpihent és el is felejtette a megpróbáltatásokat, aki viszont nem, az még a kommentmezőkben is kifejezte ellenérzését.

Nagy érdeklődés ide vagy oda, ilyen rosszul működő jegyértékesítési rendszert még nem láttam!

– írta egy kommentelő. „Vicc az egész!”– így egy másik.

Mennyire jogosak ezek a kritikák? Egyáltalán, jó kérdéseket tesznek fel a jegyről lemaradt rajongók? Megkerestük a Funcode ügyvezető igazgatóját, Járdány Barnát, hogy válaszokat kapjunk a kérdésekre.

Rekordot döntött az első Pamkutya koncert

Egy jegyértékesítő cég a várható jegyvásárlói igény függvényében fel tud készülni a megnövekedett érdeklődésre, főleg, ha olyan, jellemzően egyébként külföldi előadóról van szó, akik évek óta turnéznak és pontosan lehet tudni, hogy mekkora lesz a jegyeikre a kereslet. A Coldplay esetében sejteni lehetett, hogy nagy roham lesz a jegyekért, és nem csak a belföldi vásárlókkal kellett számolni, hisz a zenekar akkor nem sok helyszínen játszott Európában. Hét Pamkutya-koncertre viszont nem sokan számítottak.

Benne volt az elején, hogy amennyiben az első Pamkutya-koncert jegyeinek értékesítése olyan ütemben zajlik, akkor lehet még egy második koncert, illetve a szervező hajlandó lett volna beszélni egy harmadikról is, de a negyedik, ötödik, hatodik vagy hetedik koncert az elején a sci-fi kategória volt

– mondta lapunknak Járdány Barna.

„Nekünk jegyforgalmazóként az a feladatunk ilyenkor, hogy úgy készüljünk elő, technikával, emberrel, erőforrással, készenléttel, hogy ha a zenekar és a szervező – látva a tényleges jegyvásárlói igényt – úgy dönt, hogy még egy koncertet meghirdet, akkor mi azt azonnal le tudjuk reagálni és ki tudjuk rakni a következő bulit értékesítésre, akár percekben mérhető várakozás nélkül” – tette hozzá az ügyvezető.

A Pamkutya koncertek esetében a jegyvásárlói igény minden várakozást felülmúlt már az első másodperctől kezdve.