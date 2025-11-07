Itt a Michael Jackson-film előzetese, az énekes unokaöccse lesz a főszereplője

Hosszú ideje készül már a Michael Jackson életét bemutató mozifilm, amelynek forgatókönyvével lánya, Paris Jackson egyáltalán nem ért egyet, hiszen túlzottan mézes-mázosnak, illetve ferdítésekkel telinek gondolja – írtuk meg korábban.

A film főszerepét egy másik családtag, a pop királyaként emlegetett Jacko unokaöccse, Jaafar Jackson vállalta magára, rövidesen pedig a végeredményt is láthatjuk majd, hiszen a Miles Teller, Nia Long és Kat Graham közreműködésével megszületett Michaelhöz megérkezett az első apró előzetes.

A Védelmező-filmeket is jegyző rendező, Antoine Fuqua, illetve a Gladiátor forgatókönyvét író John Logan közös munkája a korábbi hírek szerint a színész teljes pályáját bemutatja majd, kérdés azonban, hogyan mutatja be vagy egyáltalán érinti-e a sztár zűrös ügyeit.

A tengerentúli premiert a stúdió jelenleg 2026. április 24-re tervezi, arról azonban egyelőre nincs hír, hogy ezt a magyar forgalmazó is tartja-e majd.