Magyar petíció indult a Stranger Things fináléja miatt

2025. 11. 06. 14:36
Vannak, akik nagyvásznon is megnéznék.

Ahogy sorozatajánlónkban is írtuk, november végén érkezik a Stranger Things ötödik, egyben utolsó évada. Az Egyesült Államokban és Kanadában a Netflix egyedülálló módon moziban is bemutatja a befejezést, egy időben a streamingpremierrel. Vannak magyar rajongók, akik nem szeretnének lemaradni a közösségi élményről, legalábbis erre utal az a petíció, ami azért indult, hogy a záróepizódot Magyarországon is mutassák be moziban.

A sorozat hazánkban is rendkívül népszerű, és sok rajongó örömmel venné, ha Magyarországon is lenne lehetőség különleges, egyszeri mozivetítésre.

– olvasható a szövegben, amelyet csütörtök délután már több mint 860-an aláírtak.

