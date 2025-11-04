Novemberben lezárul a Stranger Things, meggyilkolnak egy elnököt, Pogány Induló pedig megküzd a démonaival

Imádom Los Angelest (HBO Max)

November 3.

Rachel Sennot novemberben bemutatkozó sorozatát máris az új Csajokként (vagy Túl sokként) emlegetik: huszonéves emberekről szól, akik keresik a helyüket a világban, és akikről nehéz eldönteni, hogy inkább idegesítőek vagy szimpatikusak. Elég viccesnek is ígérkezik, ami a főszerepet játszó és emellett társrendezői, társírói és executive produceri feladatokat is ellátó Sennottól nem váratlan, ő ugyanis annak idején humoristaként kezdte karrierjét. Open mic esteken, aztán a Covid alatt Twitteren és Instagram live-okban tűnt fel, a 2020-as években azonban olyasmi történt vele, ami csak nagyon kevés komikussal: sikerült a filmes szcénába is betörnie. Olyan (borzalmas magyar című) filmekben szerepelt, mint a Danielle és a süvet, a Pofozóklub a gimiben, vagy a Játsszunk gyilkosost!, 2023-ban pedig egy humoristát alakított az I Used To Be Funny című sorozatban. Az Imádom Los Angelest Maia (Sennott) kalandjait meséli el, akinek élete fenekestül felfordul, amikor ex-legjobb barátnője, Tallulah, váratlanul megjelenik a lakásában. Az se rossz ómen egy sorozatnak, hogy feltűnik benne a Gossip Girlből ismert Leighton Meester, Az éhezők viadala Josh Hutchersonja és Elijah Wood is.

Minden fair (Disney+)

November 4.

Ryan Murphynek a Szörnyeteg-antológia sorozatgyilkosai mellett maradt egy kis ideje harcias válóperes ügyvédekre is: executive producerként részt vett a Minden fair című sorozatban. A Disney+ új drámája megnyerő szereplőgárdával készült: a Murphy-filmográfiában már régi motoros Sarah Paulson és Niecy Nash mellé Kim Kardashian, Naomi Watts és Glenn Close is csatlakoztak. Mind rendkívül sikeres válóperes ügyvédeket alakítanak, akik közös irodát működtetnek. A helyzet azonban kissé felforrósodik, amikor egyikük (Kardashian) maga is válni kényszerül, kollégája (Paulson) viszont úgy dönt, hogy inkább a férjét képviseli az ügyben.

Heweliusz (Netflix)

November 5.

A Netflixre érkező lengyel dráma az ország történetének legnagyobb békeidőben történt hajókatasztrófáját dolgozza fel: 1993-ban 55 ember vesztette életét, amikor a Jan Heweliusz nevű hajó Svédország felé tartva felborult a Balti-tengeren. A sorozat egy szolgálaton kívüli kapitány szemszögéből mutatja be a történteket, aki próbál igazságot szolgáltatni az áldozatoknak és hozzátartozóiknak. Ahogy egyre többet tud meg az ügyről, egyre inkább erősödik benne a gyanú, hogy a valódi eseményeket és felelősöket eltitkolták a nyilvánosság elől.

Merénylet az elnök ellen (Netflix)

November 6.

A Netflix új drámasorozata két férfiról szól: az Amerikai Egyesült Államok kevésbé ismert elnökeinek egyikéről, James Garfieldról és Charles Guiteauről, aki a 20. elnök legnagyobb rajongója és későbbi merénylője is volt egy személyben. Előbbit Michael Shannon, utóbbit Matthew Macfadyen alakítja – a sorozat mindkettejük szokványosnak aligha mondható életútjába betekintést enged, egészen a végzetes találkozásukig. A forgatókönyv valós eseményekből és Candice Millard Destiny of a Republic című könyvéből készült, a sorozaton pedig Mike Makowsky mellett producerként a Trónok harca és a Három test probléma alkotói, David Benioff és D.B. Weiss is dolgoztak.

Pluribus (Apple TV+)

November 7.

Kissé zavarbaejtő sorozattal tér vissza a Breaking Bad alkotója, Vince Gilligan: a Pluribus története szerint egy rejtélyes vírus miatt az emberiség nagyrészén egyszer csak indokolatlan boldogság lesz úrrá.