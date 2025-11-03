Britney Spears váratlanul törölte az Instagram-fiókját

Miután a napokban több bejegyzést is közzétett az exférje memoárjának róla szóló részleteire reagálva, Britney Spears most úgy tűnik, törölte az Instagram-fiókját. A @britneyspears oldalra rákeresve most a „lehet, hogy hibás hivatkozásra kattintottál, vagy az oldalt eltávolították” üzenet fogadja a felhasználót.

Az Entertainment Weekly szerint jelenleg nem világos, hogy Spears személyesen törölte saját fiókját, vagy a közösségi média platform függesztette fel vagy törölte-e azt. A lap mindkét fél képviselőit megkereste, de egyelőre nem nyilatkoztak az ügyben.

Spears fiókja azután tűnt el, hogy a napokban több bejegyzés is felkerült ide az énekesnő volt férje és két gyermekének apja, Kevin Federline memoárjával kapcsolatban. Az október végén megjelent You Thought You Knew című könyv Federline és Spears viharos kapcsolatának történetét meséli el, amely 2004-es találkozásuk és házasságkötésük után 2007-ben válással ért véget. A memoár számos pikáns állítást tartalmazott, többek között Federline azt állította, hogy Spears kokaint fogyasztott, miközben szoptatta Jayden fiát, hogy Spears megcsalta őt egy női táncossal, és hogy féltek tőle a gyermekeik.

Spears visszautasította a memoárban szereplő vádakat, és szóvivője korábban a Page Sixnek azt nyilatkozta, hogy a volt háttértáncos „hasznot húz belőle”.