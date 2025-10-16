Kevin Federline azt állítja, kokainozáson kapta Britney Spearst, amikor az énekesnő még szoptatós anya volt

Hamarosan megjelenik Kevin Federline You Thought You Knew (Azt hitted, tudod) című memoárja, melyben a lemezlovas ezidáig sosem hallott, bizalmas történeteket oszt meg volt feleségéről és fiainak anyjáról, Britney Spearsről. A Us Weekly most újabb részletet közölt a könyvből: ebben Federline arról ír, hogy

kokainfogyasztáson kapta a popsztárt, amikor utóbbi még szoptatta 13 és egy hónapos fiaikat.

A DJ állítása szerint az említett estén Spears elment a 2006-os Playing With Fire című albumának debütálási partijára, noha korábban azt mondta neki, otthon marad majd a gyerekeikkel, Sean Prestonnal és Jayden Jamesszel.

Amikor felértünk a helyszín tetejére, ott állt Jamie Spears, Britney apja. Nem számítottam rá, hogy ott lesz, ezért örültem, hogy úgy döntött, eljön és támogat. Rám nézett, megrázta a fejét és az öltözőm ajtajára mutatott. Az arckifejezése a rosszallás és az aggodalom közötti semleges, üres térben lebegett, mintha azt mondaná, »itt van, és ez nem jó«

– idézte fel az esetet Federline, akinek végül a biztonsági őre nyitotta ki az öltöző ajtaját, ami mögött a feleségét egy kávézóasztalnál ülve találta a bátyjával, Bryan Spearsszel, az ügynökével és egy meg nem nevezett színésznővel.

Az első dolog, amit láttam, az volt, hogy Britney és fiatal sztárbarátnője egy vastag kokaincsíkot szippantottak fel az asztalról. Mindketten szörnyű parókákat viseltek. Britney-é élénk kék volt. Szürreális volt. Nem is próbálták rejtegetni.

Federline azt írja, megdöbbent azon, hogy Spears drogot fogyasztott, miközben még szoptatta a fiaikat. Még aznap este csendben megkérte a feleségét, hogy ne menjen haza és szoptassa meg így a gyerekeket, hívja fel inkább az édesanyját vagy mást, és szerezzenek tápszert. Az énekesnő állítólag koktélt öntött a férfi arcába a vendégek előtt, majd kiviharzott a partiról.

Ez volt az utolsó csepp a pohárban, a szoptatásos dolog. A reakciója. Ez volt a végünk

– fogalmazott a DJ, aki a történtek után azonnal megkérte az ügyvédjét, hogy küldjön jogi levelet Spearsnek, melyben követeli, hogy hagyja abba a gyerekek szoptatását. Napokkal később az énekesnő ügyvédje elkészítette a válási papírokat.

Minden olyan gyorsan történt. Még levegőhöz se tudtam jutni.

Britney Spears egyébként október 15-én egy hosszú X-posztban cáfolta az exférje könyvében szereplő állításokat, egyebek közt azt írta, Federline állandó manipulációja rendkívül fájdalmas és kimerítő a számára. Korábban az énekesnő képviselője is nyilatkozatot adott ki, melyben kijelentette, hogy a DJ könyvének megjelenésével mások akarnak hasznot húzni Spearsből, „és sajnos ez pont azután történik, hogy Federline-nak megszűnt a gyermektartásdíja”.

Mindeközben Federline tagadja, hogy a könyve pénzszerzési céllal készült volna, feltette továbbá a kérdést: ha volt feleségének joga van elmesélni a történetét, akkor neki miért nincs.

A Us Weekly cikkjében emlékeztetett, hogy Britney Spearsnek annak idején véletlenszerű drog- és alkoholteszteken kellett átesnie Federline-tól való válása során, amelyeken megfelelt. 2023-ban megjelent memoárjában pedig azt írta, sosem érdekelték a kemény drogok, csak Adderallt fogyasztott.

Kevin Federline memoárjában egyebek mellett azt is írja, hogy