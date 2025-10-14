Britney Spears volt férje szerint előfordult, hogy a gyerekeik féltek az édesanyjuknál aludni

Rövidesen megjelenik Britney Spears volt férje és közös gyermekeik apja, Kevin Federline memoárja, amelyben ezidáig sosem hallott, bizalmas történeteket oszt meg a popsztárról – írja a The New York Times. A könyv a You Thought You Knew (Azt hitted, tudod) címet kapta, és október 21-én kerül majd a boltok polcaira.

Federline táncosként szerzett nevet magának a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején. Ugyan több sikeres zenei produkcióban is szerepelt – köztük Spears My Prerogative című számának videoklipjében is – azonban az igazi ismertséget a popcsillaggal való párkapcsolata hozta meg számára.

A pár 2004-ben kelt egybe, rövidesen pedig két közös gyerekük született: a ma 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jayden James. A házasság 2007-ben csúnya véget ért, ami egy meglehetősen viszályos jogi csatába fulladt. Ennek eredményeképp mindkét fiukat Federline-nál helyezték el, Spears pedig rövidesen utána a nyilvánosság által is jól ismert gyámság alá került. Az utóbbi 18 külön töltött évben a táncos csak messziről, a sajtón és gyermekeiken keresztül követte volt felesége mindennapjait, akivel évek óta egy szót sem váltottak.

A memoárban felsorakoztatott állítások alapjaiban rengetik meg a rajongókban élő képet az énekesnőről. A táncos állítása szerint házasságuk vége felé Spears drog- és alkoholproblémái teljesen elszabadultak, amik nem segítettek az alapból lobbanékony természetén. Federline-t az utóbbi években rendszeresen felzaklatta, amikor Sean és Jayden édesanyjuk kiszámíthatatlan viselkedéséről számoltak be neki. Sőt, állítása szerint egy időben a gyerekek annyira féltek édesanyjuktól, hogy nem mertek éjszakára nála maradni.

Volt olyan éjszaka, mikor álmukból felébredve arra lettek figyelmesek, hogy [Spears] a hálószoba ajtajából nézi őket, késsel a kezében. »Ó, ébren vagytok?« – kérdezte tőlük, majd szó nélkül elsétált

– áll a memoárban.

A szaftos történetek mellett a táncos azért azt is kifejtette, hogy kifejezetten aggódik volt feleségéért, aki szemmel láthatóan napról napra aggasztóbb állapotban van. A volt férj szerint félő, hogy visszafordíthatatlan következményei lesznek, amennyiben az énekesnő nem kapja meg hamarosan a megfelelő segítséget.

Ezen a ponton lehetetlen azt tettetni, hogy minden rendben van. Az óra ketyeg, és nagyon közeledünk a nap végéhez. Ha semmi nem változik, valami szörnyűség fog történni, és attól félek, a gyerekeink fogják a legjobban megszenvedni

– írja Federline.

A teljes igazságot azonban csak és kizárólag Spears és volt férje tudja, ugyanis mindketten teljesen mást állítanak a házasságuk legrázósabb szakaszairól.

Az énekesnő saját, 2023-ban megjelent A bennem lévő nő című memoárjában pont, hogy arról számol be, hogy a drogproblémáit taglaló hírek nem többek rosszindulatú pletykáknál. A popcsillag elmondása alapján Federline ok nélkül akadályozta, hogy láthassa a fiait a válás időszakában – ezt pedig pontosan azzal érte el, hogy teljesen beszámíthatatlannak állította be őt a nyilvánosság és a bíróság előtt.

Könyvében Federline visszaemlékszik arra az estére is, amikor Spears annyira pánikba esett, hogy el fogják venni tőle a gyerekeit, hogy bezárkózott velük egy fürdőszobába. A rendőrök három órányi tárgyalás után tudták csak kicsalogatni, majd közvetlen ezután kötelező pszichiátriai kezelés alá vetették.

Életem egyik legnehezebb éjszakája volt. Rosszul voltam, ha belegondoltam, min megy keresztül az ember, akit egykor szerettem és akivel közös életet építettünk. A gyermekeim anyja

– emlékszik vissza a könyvben.

Az énekesnő gyámsága ellen folytatott „Free Britney” kampányról elmondta, érti, hogy jó szándék vezérelte a rajongókat, de úgy látja, ez ma már csak elrettent mindenkit, aki ténylegesen segíthetne Spears mentális állapotán. Federline ugyan nem tudja, mi lenne a tökéletes megoldás, ami megmenthetné az énekesnőt, de arra biztatja a popcsillag rajongóit, hogy álljanak ki mellette és támogassák, ahogy tudják.