Britney Spears exférje állítja: az énekesnő megcsalta egy táncosnőjével

Könyvet írt Britney Spears exférje, Kevin Federline. Az Us Weekly által megszerzett, hamarosan megjelenő memoárjának a DJ felidéz egy konkrét estét, amit 2004-ben Amszterdamban töltött az énekesnővel.

Kettejükhöz csatlakozott Spears stábja, köztük Teresa Espinosa. Aznap Spears és Federline visszatértek a hotelszobájukba, az énekesnő állítólag azt mondta a férfinek, hogy mindjárt visszajön.

Ahogy telt az idő, elkezdtem azon tűnődni, mi tarthat ilyen sokáig. Azt gondoltam, talán éppen valakivel beszél, vagy valami turnéval kapcsolatos dolgot intéz.

De ahogy telt az idő, Federline elment kinyomozni, hogy hol van a barátnője.

Végül úgy döntöttem, megnézem, hogy minden rendben van-e. Kiléptem a folyosóra, az ajtónk még mindig résnyire nyitva volt, mint a legtöbben az emeleten, és a liftek felé indultam. Ahogy elhaladtam az egyik szoba mellett, benéztem – és megdermedtem. Ott voltak. Theresa az ágy szélén ült. Britney a lábai között állt, a kezét az arcán tartotta és kibaszottul smároltak. Totál beleélve magukat. Ez egyike volt azoknak a pillanatoknak, amelyek olyan gyorsan csapnak le rád, hogy az agyad el sem tudja kezdeni feldolgozni. Csak állsz ott, döbbenten, nem tudod, mi a valóság. Egy szót sem szóltam. Álltam ott, és figyeltem. Egy pillanatig senki sem mozdult. Aztán mindketten felnéztek és megláttak engem, én pedig megfordultam és elsétáltam. A szívem hevesen vert, de nem az izgalomtól. Valami hidegebb volt, hirtelen tisztán éreztem, hogy nekem erre nincs szükségem. Szóval elhúztam onnan. Amint visszaértem a szobánkba, felkaptam a bőröndömet és elkezdtem pakolni. Ezen a ponton semmi más nem érdekelt – csak ki akartam szállni.

Federline azt írja, Britney visszatért a szobába, és könyörgött a holmiját összepakoló párjának, hogy maradjon, és azt is megígérte, ilyesmi nem fog többé történni.

Láttam, hogy komolyan gondolja. De még mindig dühös voltam. Nem érdekelt egy olyan kapcsolat, amiben több mint két ember vett részt.

Végül együtt maradtak, sőt, összeházasodtak és két gyerekük is született.

Spears sajtósai erre reagálva nyilatkozatot adtak: „Kevin könyvének megjelenésével ismét mások akarnak hasznot húzni Britney-ből, és sajnos ez pont azután történik, hogy Kevinnek megszűnt a gyermektartásdíja. Britney-t csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James, valamint az ő jólétük érdekli ebben a szenzációhajhász időszakban.”

