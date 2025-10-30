Százévesen meghalt Maria Riva színésznő, Marlene Dietrich lánya

Százéves korában meghalt Maria Riva amerikai színésznő, tévés személyiség, író, Marlene Dietrich egyetlen gyermeke. Riva fia új-mexikói otthonában halt meg álmában – írja a Hollywood Reporter.

Riva Berlinben született Dietrich és Rudolf Sieber rendezőasszisztens lányaként. Ötéves volt, mikor édesanyja filmes karrierje miatt Los Angelesbe költöztek, Riva gyakorlatilag a Paramount stúdióiban nőtt fel. Kilenc volt, amikor megkapta első filmszerepét Joseph von Sternberg A vörös cárnő című filmjében, amelyben Nagy Katalin gyerekkori változatát alakította – édesanyja játszotta a felnőttkori változatát.

Tizenöt évesen beiratkozott egy színésziskolába, azt követően elsősorban színházban játszott. A legnagyobb karriert azonban kétségkívül a tévében futotta be: a televíziózás hajnalán a CBS televízió szerződtette, nemcsak filmekben és tévés produkcióban játszott, hanem reklámokban is. Az ötvenes években közel ötszáz CBS-es produkcióban tűnt fel, kétszer jelölték Emmy-díjra. 1962-ben vonult vissza a színészettől, 2018-ban tűnt fel újra egy rövidfilm erejéig, amelyet fia rendezett.

Visszavonulását követően édesanyja fellépéseit menedzselte, majd írni kezdett, ő írta meg édesanyja életrajzát Marlene Dietrich címmel 1992-ben. 2017-ben adta ki első regényét, a You Were There Before My Eyest.