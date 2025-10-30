Megvan, hol játszódik A Fehér Lótusz új évada

Bár hivatalosan még nem erősítették meg, hogy lesz negyedik évad, a Variety belsős forrásokra hivatkozva azt írja, a stáb máris aktívan keresi azt a helyszínt, ahová az új évadot helyezheti. A lap arról is értesült, melyik lesz ez az ország:

Franciaországban játszódik A Fehér Lótusz negyedik évada, a Francia Riviérán és Párizsban is megnéztek már helyszíneket.

Azt is tudni vélik, hogy az HBO nem újította meg a szerződését a Four Seasons hotellánccal – mindhárom évad eddig az ő szállodáikban játszódott –, így más szállások is felmerültek. Eddig két legendás párizsi hotel került szóba: a Le Lutetia és a Ritz Paris. A történet a lap szerint vélhetően Dél-Franciaországban játszódik majd, illetve egy mellékszál is lesz majd Párizsban. A stábnak még van ideje helyszínt találni: jövőre kezdik csak forgatni a folytatást.

A Fehér Lótusz az egyébként a túlélőshowként mániákusan rajongó Mike White sikersorozata, amelyben évadonként változó luxushelyszínre érkezik egy rakás nagyon gazdag és legalább ennyire problémás ember, hogy aztán rejtélyes haláleset zavarja össze a nyaralós idillt. A legutolsó évadról itt írtunk: