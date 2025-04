Megírta az utóbbi évek legjobb sorozatát, pedig csak a Survivort akarta megnyerni

Az én szakmámban mindenki az Oscart akarja, én meg úgy voltam ezzel, hogy mind lúzerek vagytok, én a Survivort akarom megnyerni

– magyarázta 2018-ban Fiji szigetén Mike White, aki ugyan éppenhogy csak lecsúszott a túlélőshow első helyéről – második lett –, öt évvel később viszont nyert egyszerre három Emmyt. És bár arról sosem beszélt nyíltan, vajon van-e benne tüske azért, mert nem lett Survivor-győztes, az némiképpen vigasztalhatja, hogy a sorozatiparban most nem igazán van nagyobb név az övénél. A Fehér Lótusz az utóbbi évek egyik legjobb és legfontosabb sorozata, amelynek új évadát két és féléves várakozás előzte meg, ennek megfelelően az idei év egyik leginkább várt tévés produkciói közt van. De kicsoda ez a távolról sem sztáralkatnak tűnő fickó, aki nemhogy nem tagadja a realityműsorok iránti rajongását, de nagy lelkesedéssel szerepel is bennük, emellett pedig évtizedek óta ott ténykedik a film- és sorozatiparban igazi alulértékelt zseniként, amelynek egyszerre köszönheti az ideg-összeroppanását és a felemelkedését is? Bemutatjuk az 54 éves írót, rendezőt, színészt, realityszereplőt, aki lépten-nyomon azt hirdeti, hogy a furcsáké a világ.

Egy meleg lelkész fia, aki a papájától tanulta a történetmesélés szeretetét

Abban, hogy White ennyire sokrétű módon tudja kiélni a kreativitását, nagyban befolyásolta a neveltetése is, a családja ugyanis távolról sem mondható hétköznapinak. Édesapja, Mel White – akivel később egy realityben is együtt szerepeltek – evangélikus lelkész volt, aki egyrészt tévésorozatokat írt, másrészt olyan teleevangelisták életrajzait és beszédeit jegyezte szellemíróként, mint Pat Robertson, Jerry Falwell vagy Billy Graham. Bár feleségével, Lyla Lee Loehrrel két gyermeket neveltek, White rádöbbent, hogy valójában a férfiakhoz vonzódik, többek közt pszichoterápiával és elektrosokk-terápiával is próbálta kezeltetni magát, úgy vélte ugyanis, kigyógyulhat ebből, sőt, az ördögűzést is kipróbálta.

Végső elkeseredésében öngyilkosságot kísérelt meg, végül ezt követően békélt meg saját szexuális irányultságával.

Elvált, majd elvett egy férfit, csatlakozott a melegbarát Metropolitan Community Church (MCC) vallási felekezetéhez, majd az LMBTQ-közösség szószólója lett, több könyvet írt arról, miként férhet meg egymás mellett az, ha valaki meleg és egyben keresztény. Mike White tizenegy éves volt, amikor édesapja coming outolt, és a magát egyébként biszexuálisnak valló sorozatkészítő később őszintén vallott arról, milyen sokat segített saját identitása meghatározásában az, hogy édesapja elő mert lépni a homoszexualitásával.