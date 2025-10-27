Meghalt Björn Andrésen, az egykor a „világ legszebb fiújának” kikiáltott svéd színész

70 éves korában meghalt Björn Andrésen svéd színész, akit a legtöbben Luchino Visconti 1971-es, Halál Velencében című drámájából ismerhettek – írta meg a Variety.

Andrésen halálát vasárnap jelentette be Kristian Petri és Kristina Lindström, a 2021-es, The Most Beautiful Boy in the World című dokumentumfilm társrendezői. Ez a film Andrésen a Halál Velencében forgatása alatt és után elszenvedett traumáját vizsgálta. A színész ugyanis alig 16 éves volt, amikor megkapta az életét megváltoztató szerepet. A filmben Tadziót, a gyönyörű fiút alakította, akinek a Dirk Bogarde által játszott idősebb férfi megszállottjává válik.

Petri egy svéd újságnak azt nyilatkozta, hogy Andrésen szombaton hunyt el, és „bátor emberként” emlékszik rá, aki „hihetetlen karizmával és jelenléttel rendelkezett”. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Andrésen 1955-ben Stockholmban született. Édesapja balesetben meghalt, édesanyja pedig Andrésen 10 éves korában öngyilkos lett, így nagymamája nevelte fel, aki modellkedésre és színészkedésre ösztönözte, így került Visconti filmjébe is, ami aztán megváltoztatta az életét. A film cannes-i sajtótájékoztatóján maga Visconti nevezte Andrésent a „világ legszebb fiújának”, amiről a színész később úgy nyilatkozott: „ez az életem és a karrierem szempontjából is sok mindent tönkretett”. A film meghallgatásán félmeztelenül fényképezték, visszaemlékezései szerint már ekkor kényelmetlenül érezte magát. „Nem voltam felkészülve erre. Emlékszem,[a rendező] azt kérte, hogy álljak úgy, hogy az egyik lábam a falnak támaszkodjon – magamtól soha nem álltam volna így. Amikor most nézem, látom, hogy az a rohadék szexualizált engem” – mondta.

Andrésen a Guardian cikke szerint arról is beszélt, hogy Visconti a forgatás idején elvitte őt egy melegbárba, amitől „nagyon kényelmetlenül” érezte magát, de „tudta, hogy nem reagálhat, mert az társasági öngyilkosságot jelentett volna”. Hozzátette: Visconti soha „le se szarta” az érzéseit, és „az a fajta ragadozó volt, aki bármit és bárkit feláldozott volna a munka oltárán”.

A Halál Velencében sikere után Andrésen Japánba ment, ahol popsztár és modell lett. Később folytatta színészi karrierjét, több mint 30 filmben és tévésorozatban szerepelt, legutóbb Ari Aster 2019-es horrorfilmjében, a Midsommarban, ahol egy Dan nevű idős férfit alakított.