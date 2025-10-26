Semmi sem vész kárba, ha kávézaccból készítjük a kávéspoharat

Mindig vannak emberek, akiknek elképesztően sok energiája akad olyan dolgokra, amiket mások első hallásra talán feleslegesnek tartanak: ilyen lehet a portugál művésztanár, Luis Giestas is, aki nemrég közzétett videójában bemutatja, hogyan kell kávézaccból olyan poharat készíteni, amiből aztán gond nélkül lehet kávézni.

A projekthez Giestas egy teljes évnyi kávézaccot gyűjtött össze – hét kilót –, majd úgy döntött, hogy víz, méz és agar-agar felforralt keverékével összedolgozva megpróbálja formába önteni.

A kísérlet meglepő módon nem szimplán csak sikerült, de sokkal jobb eredményt is hozott, mint várta, a kis csészéknek és aljaknak azonban szüksége volt egy hét száradási időre, mielőtt használatba lehetett volna őket venni.

Ez az idő elég volt ahhoz, hogy a poharak falából távozzon a maradék víz, az anyag pedig egyre erősebbé váljon. A várakozás persze azt hozta magával, hogy az űrtartalom csökkent, a textúra pedig változott, mindeez azonban semmit sem változtatott a lényegen, hiszen a végeredmény nem csak a forró kávét, de a forrásban lévő vizet is magában tudta tartani, sőt, utóbbi nyolc órán keresztül áztatta a belső falakat.

A poharakról sajnos kiderült, hogy csak egyszer használatosak, hiszen belül sérülések látszottak rajtuk. Ez persze még mindig nem jelenti azst, hogy a kukába kell kerülniük – teszi hozzá videójában Giestas, hiszen összedarálva a komposzt, illetve mulcs részeként növények alá szórva lehet hasznosítani.