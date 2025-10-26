Héjában sült krumplis kabátot dobott piacra az Aldi

Szokatlan ötlettel állt elő a brit Aldi: a londoni Agro Studio nevű divatcéggel együttműködve egy olyan, kimondottan melegnek tűnő kabátot dobtak piacra, amit a héjában sült burgonya (jacket potato) ihletett – írja sajtóközleményében a cég.

A kitűnő Jacket Potato Jacket nevet kapott darab ujjainak végén egy kihúzható barna kesztyű, illetve egy ezüstös rész is helyet kapott, hogy még jobban hasonlítson az alufóliába tekert krumplira.

A viccet az Aldi még egy fokkal tovább tekerte: a kabáthoz egy alufóliának tűnő esőkabátot is adnak, hogy a viselője minél jobban érezhesse „a burgonyába sült melegséget”.

4 fotó

A cég nem ok nélkül döntött úgy, hogy egy teljesen indoklatlannak tűnő divatcikkel álljon elő, hiszen Nagy-Britanniában a következő hetekben számolatlanul fogy majd az alumíniumfólia és a burgonya, sőt, az előre megsütött darabokból november végéig kétmilliót terveznek eladni.

Az Aldi a termékfotózáshoz a brutalizmus építészetének egyik legfontosabb példáját, a korábban az Andorban, Harry Styles egy klipjében, illetve az A Quantum csendje című James Bond-filmben is látható Barbican Estate-et választotta: a védettséget élvező negyedet a Chamberlin, Powell and Bon tervezte, rajzaik pedig tizenegy hosszú év alatt (1965-1976) között váltak valósággá.