Újra napvilágra került a pesti mesemozi negyvenéves reklámoszlopa

Balázs Péter / TIPO BUDAPEST
2025. 10. 25. 18:24
A forgalmas Üllői út mentén álló oszlopról a Lúdas Matyi és a Szaffi karakterei nézik a járókelőket.

A folyamatosan változó arcú fővárosban időről időre kerülnek felszínre hosszú évtizedeken át vitrinek, reklámok, vagy akár falak mögött rejtőző plakátleletek, feliratok, vagy várostörténeti érdekességek.

Ezt a sort most az Üllői út egy reklámoszlopa folytatja – derül ki Balázs Péter a TIPO BUDAPEST nevű Facebook-csoportban október elején feltűnt képeiből, amiken a csodaszép Örökimádás templommal (ép. Aigner Sándor, 1904-1908), valamint a kék csempés OTP-házzal (ép. Gáspár Tibor, 1957-1958) épp átellenben lévő példány átmeneti állapotát mutatja be.

A külső burkolatától ideiglenesen megfosztott, újra négy évtizeddel ezelőtti arcát mutató oszlopon a Mátra mese- és ifjúsági mozi logója, illetve két mesefilm, a Lúdas Matyi (1977) és a Szaffi (1985) karakterei látszanak:

Balázs Péter / TIPO BUDAPEST

A reklám legkorábban 1985 tavaszán – a Szaffi március végi premierjét követően – tűnhetett fel a nyilvánvalóan már akkor is forgalmas útszakasz mentén, ami elég messze esett a Mátrától, hiszen az két és fél kilométerrel odébb, az akkor még Lenin (ma már Erzsébet) körúton működött.

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11 A ház 1960-ban, sarkán a még nem mesemoziként létező Mátrával.

A ma 39. számmal jelzett sarokház (Quittner Zsigmond, 1888-1889) aljában húzódó Mátra 1975-ben vált mese- és ifjúsági mozivá, nem ez volt azonban az első filmszínház, ami az épületben helyet kapott: a földszinti térben 1911-ben nyitotta meg kapuit a Royal Nagymozgó, ami egy divatkereskedés helyét vette át.

A Royal a következő évtizedben aztán Vestává vált (1922-1942), majd egy rövid időszak után (Erzsébet Mozgó, 1942-1945) továbbra is a római istennő nevét viselte (1945-1951).

A háború után a Független Kisgazdapárthoz kapcsolódó Kisgazda Mozgóképüzemi Rt. (KIMORT) érdekeltségébe tartozó hely az államosításokat követően, 1951-től Penteleként, 1954-től pedig Mátraként élt tovább, mielőtt elnyerte volna a reklámoszlopon is álló, kissé kacifántos nevét.

Magyar Rendőr / Fortepan A mozi bejárata 1966-ban, háttérben a Magyarországon jókora késéssel, 1964 decemberében bemutatott 101 kiskutya (1961) reklámjával.

Ezt 1989-ig meg is tartotta, hiszen akkortól a Filmarchívum kezelésébe került, bejárata felett pedig előbb Mátra Stúdió Örökmozgó (1989-1991), majd Örökmozgó Filmmúzeum (1991-2015) felirat volt olvasható. A hely ma Art + Cinemaként létezik.

A most újra előkerült reklámplakát nem első alkalommal bújik ki a később ráerősített fémpalást alól: Katatones már 2010 februárjában lefotózta minden oldalról, 2011 áprilisában pedig az Urbanista is láthatta.

Katatones

Reméljük, hogy újabb tizenöt év múlva, 2040-ben is találkozhatunk majd vele – az már szinte mindegy is, hogy jelenlegi helyén, vagy egy közgyűjtemény állandó kiállításán.

Ismeretlen Budapest

Budapest a világ egyik legszebb városa, tele izgalmas, érdekes, vagy épp szívszorító történetekkel. Sorozatunkban ezeket, illetve a főváros elfeledett épületeit, tereit és szobrait mutatjuk be.
