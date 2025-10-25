A folyamatosan változó arcú fővárosban időről időre kerülnek felszínre hosszú évtizedeken át vitrinek, reklámok, vagy akár falak mögött rejtőző plakátleletek, feliratok, vagy várostörténeti érdekességek.

Ezt a sort most az Üllői út egy reklámoszlopa folytatja – derül ki Balázs Péter a TIPO BUDAPEST nevű Facebook-csoportban október elején feltűnt képeiből, amiken a csodaszép Örökimádás templommal (ép. Aigner Sándor, 1904-1908), valamint a kék csempés OTP-házzal (ép. Gáspár Tibor, 1957-1958) épp átellenben lévő példány átmeneti állapotát mutatja be.

A külső burkolatától ideiglenesen megfosztott, újra négy évtizeddel ezelőtti arcát mutató oszlopon a Mátra mese- és ifjúsági mozi logója, illetve két mesefilm, a Lúdas Matyi (1977) és a Szaffi (1985) karakterei látszanak:

A reklám legkorábban 1985 tavaszán – a Szaffi március végi premierjét követően – tűnhetett fel a nyilvánvalóan már akkor is forgalmas útszakasz mentén, ami elég messze esett a Mátrától, hiszen az két és fél kilométerrel odébb, az akkor még Lenin (ma már Erzsébet) körúton működött.

A ma 39. számmal jelzett sarokház (Quittner Zsigmond, 1888-1889) aljában húzódó Mátra 1975-ben vált mese- és ifjúsági mozivá, nem ez volt azonban az első filmszínház, ami az épületben helyet kapott: a földszinti térben 1911-ben nyitotta meg kapuit a Royal Nagymozgó, ami egy divatkereskedés helyét vette át.

A Royal a következő évtizedben aztán Vestává vált (1922-1942), majd egy rövid időszak után (Erzsébet Mozgó, 1942-1945) továbbra is a római istennő nevét viselte (1945-1951).

A háború után a Független Kisgazdapárthoz kapcsolódó Kisgazda Mozgóképüzemi Rt. (KIMORT) érdekeltségébe tartozó hely az államosításokat követően, 1951-től Penteleként, 1954-től pedig Mátraként élt tovább, mielőtt elnyerte volna a reklámoszlopon is álló, kissé kacifántos nevét.

Ezt 1989-ig meg is tartotta, hiszen akkortól a Filmarchívum kezelésébe került, bejárata felett pedig előbb Mátra Stúdió Örökmozgó (1989-1991), majd Örökmozgó Filmmúzeum (1991-2015) felirat volt olvasható. A hely ma Art + Cinemaként létezik.

A most újra előkerült reklámplakát nem első alkalommal bújik ki a később ráerősített fémpalást alól: Katatones már 2010 februárjában lefotózta minden oldalról, 2011 áprilisában pedig az Urbanista is láthatta.

Reméljük, hogy újabb tizenöt év múlva, 2040-ben is találkozhatunk majd vele – az már szinte mindegy is, hogy jelenlegi helyén, vagy egy közgyűjtemény állandó kiállításán.