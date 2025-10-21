Inkább szerezz rendes munkát – tanácsolta Jennifer Anistonnak szintén színész apja

Nem igazán bátorította Jennifer Anistont édesapja arra, hogy a színészetet válassza annak ellenére, hogy ő maga is színészként dolgozott. Aniston nemrég egy podcastban beszélt erről.

Pedig John Aniston maga is színész volt, ráadásul egészen sikeres: majdnem negyven éven át játszott az NBC Days of Our Lives című népszerű szappanoperájában. Lányát azonban inkább lebeszélte a színészetről.

Az apám azt mondta: ne csináld ezt, csak szenvedni fogsz a visszautasításoktól. Inkább szerezz rendes munkát. Mármint egy igazi munkát

– idézte vissza édesapja tanácsait.

Anistont a nepo baby-jelenségről is kérdezték, amire a jogi cégeket hozta párhuzamnak, ahol ugyancsak egymásnak adják a generációk a stafétát. Ezzel együtt kifejtette, „talán bejutsz, mert valakinek a valakije vagy, de ha szar vagy benne, akkor mi van? Nem fogod folytatni.”

A színésznő nemrég arról is beszélt, hogy miért nem fogadott soha örökbe gyereket.