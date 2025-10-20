tim curryagyvérzésinterjúrocky horror picture show
Interjút adott a stroke-túlélő Tim Curry, akinek újra meg kellett tanulnia beszélni

2025. 10. 20. 10:11
A tizenhárom évvel ezelőtt kialakult vérrögöket ugyan túlélte, de csak egy speciális székben tud közlekedni.

Hosszú idő után újra interjút adott a The Rocky Horror Picture Show-val hirtelen világsztárrá váló Tim Curry, akinek négy évtizedes pályáját egy 2012-ben, saját otthonában elszenvedett súlyos agyvérzése törte ketté.

A kerekesszékbe kényszerülő színész a CBS Sunday Morning című műsorának arról beszélt, hogy a két agyi vérrögöt legyőzte ugyan, túlélt egy komoly agyműtétet, de újra meg kellett tanulnia beszélni.

Ez nagyon furcsa volt. Utáltam, hogy nem tudok beszélni, mert rengeteget beszélek. Sokszor mondták, hogy fogjam már be. […] Imádom a szavakat

– mondta.

Curry legutóbb néhány héttel ezelőtt, a Rocky Horror Picture Show premierjének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen tűnt fel, ott kijelentette:

Még mindig nem tudok járni, ezért ülök ebben a buta székben. Nagyon lekorlátoz. Szóval egyhamar énekelni és táncolni sem fogok! Még mindig komoly bajaim vannak a bal lábammal.

