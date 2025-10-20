Interjút adott a stroke-túlélő Tim Curry, akinek újra meg kellett tanulnia beszélni

Hosszú idő után újra interjút adott a The Rocky Horror Picture Show-val hirtelen világsztárrá váló Tim Curry, akinek négy évtizedes pályáját egy 2012-ben, saját otthonában elszenvedett súlyos agyvérzése törte ketté.

A kerekesszékbe kényszerülő színész a CBS Sunday Morning című műsorának arról beszélt, hogy a két agyi vérrögöt legyőzte ugyan, túlélt egy komoly agyműtétet, de újra meg kellett tanulnia beszélni.

Ez nagyon furcsa volt. Utáltam, hogy nem tudok beszélni, mert rengeteget beszélek. Sokszor mondták, hogy fogjam már be. […] Imádom a szavakat

– mondta.

Curry legutóbb néhány héttel ezelőtt, a Rocky Horror Picture Show premierjének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen tűnt fel, ott kijelentette: