Woody Allen: „Egy idő után egyetlen nézőnek, Diane Keatonnak készítettem a filmjeimet”

Woody Allen is megszólalt Diane Keaton halálával kapcsolatban, a 89 éves rendező a Free Pressen tett közzé megható írást a színésznőről, múzsájáról. Allen egyik darabja, majd az ebből készített filmje volt az, ami miatt felfedezték a színésznőt, később a rendező számos filmjében játszott, és a magánéletben is egy párt alkottak, és kapcsolatuk felbomlása után is közeli barátok maradtak.

Allen írásában mesél első benyomásairól a színésznővel kapcsolatban: először egy meghallgatáson látta meg Keatont. „Azt gondoltam: ha Huckleberry Finn egy gyönyörű fiatal nő lenne, akkor ő lenne Keaton.” Allen David Merrickkel – színházi producerrel – éppen a Játszd újra, Sam! című darabjához kerestek színészeket, amikor Sandy Meisner amerikai színész figyelmébe ajánlotta az egyik színésznövendéket, aki nála tanult. Keaton volt az. A meghallgatáson a színésznő lenyűgözte mindkettejüket, ám egyetlen bökkenő volt: első látásra úgy tűnt, hogy magasabb Allennél, aki a főszerepet játszotta a filmben, ezért a meghallgatásnak otthont adó színházban Merrick egymással háttal állította Allent és Keatont, hogy összemérje őket. „Mint két iskolás gyerek ott álltunk a Morocco színpadán és megmértek minket. Szerencsére egyforma magasak voltunk, szóval Merrick felvette őt.”

A próbák első hetei alatt nem is beszéltünk egymással. Félénk volt, én is félénk voltam, és két félénk ember között pedig elég unalmas lehet a helyzet. Végül véletlenül pont egyszerre tartottunk szünetet, és beugrottunk harapni valamit a nyolcadik sugárúton. Ez volt az első személyes kapcsolódásunk. A végeredmény: annyira elbűvölő, annyira gyönyörű és annyira varázslatos volt, hogy megkérdőjeleztem a saját épelméjűségemet: szerelembe eshetek ilyen gyorsan? Mire a darabot bemutattuk Washingtonban, már szeretők voltunk.

Allen azt is felidézte, hogy ekkortájt mutatta meg először Keatonnak egyik filmjét, a Fogd a pénzt és fuss!-t még bemutatás előtt, és rettegett, hogy mit fog szólni a színésznő. Hamarosan azonban ő lett az egyik legfőbb kritikusa, az, akinek a leginkább adott a szavára.

Egy idő után egyetlen nézőnek, Diane Keatonnak készítettem a filmjeimet. Soha nem olvastam egyetlen kritikát sem a munkáimról, csak Keaton véleménye számított nekem.

A színész-rendező hosszan sorolta Keaton erényeit kitérve a nevetésére, stílusérzékére, sokszínű tehetségére. Azt is hozzátette, Keaton kapcsán hallott először a bulímiáról. A színésznő évtizedekkel később vallotta be, hogy étkezési zavarai voltak, Allen pedig akkor rakta össze a képet a rengeteget evő, de mindig vékony Keatonról.

Egyúttal hozzátette, hogy Keaton minden zsenialitása mellett „egy vidéki lány volt, egy parasztlány, egy tuskó,” aki sosem hazudtolta meg önmagát. Felidéz egy hálaadási vacsorát is Keaton családjával, ahol pókereztek, a színésznő családja pedig azt hitte, hogy a rendező átverte őket.

Ez volt Keaton világa, az ő emberei, az ő háttere. Elképesztő volt, ahogy ez a gyönyörű vidéki lány díjnyertes színésznővé és kifinomult divatikonná vált. Néhány csodálatos évet töltöttünk együtt, majd végül mindketten továbbálltunk, és hogy miért váltunk szét, azt talán csak Isten és Freud tudná megmagyarázni. Ő aztán egy sor izgalmas férfival randizott, mindannyian sokkal érdekesebbek voltak nálam. Én továbbra is próbáltam megalkotni a remekművet, még mindig próbálom. Viccelődtem Keatonnal, hogy úgy fogjuk végezni, mint Norma Desmond és Erich von Stroheim, (az Alkony sugárút központi karaktere és egyik főszereplője – a szerk.), aki egykor Desmond rendezője volt, most pedig a sofőrje. De a világ folyamatosan átalakul, és Keaton halála ismét átalakítja. Néhány napja a világ még egy olyan hely volt, ahol Diane Keaton is ott volt. Most már nem az. A világ szomorúbb hely lett. De még mindig megvannak a filmjei. És a nagyszerű nevetése még mindig visszhangzik a fejemben

– búcsúzott a színésznőtől.

Keaton szombaton, 79 éves korában halt meg. A People arról számolt be, hogy a színésznő egészsége az utóbbi időszakban hirtelen romlott le rohamos tempóban. Keatontól sorra búcsúznak a hollywoodi pályatársak.