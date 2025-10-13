filmtvházasság első látásrarealitytv2
Te hozzámennél egy idegenhez, mert egy csapat pszichológus azt mondta?

TV2
admin Ács Anna Mária
2025. 10. 13. 22:48
TV2
Lehetséges úgy párokba állítani egy csapat idegent, hogy virágzó kapcsolatok szülessenek belőle? A TV2-n immár harmadik alkalommal keresik a választ erre a kérdésre, annak ellenére, hogy az előző két évad egyértelmű nemmel felelt rá. Újabb tizenkét résztvevő próbált szerencsét a kísérletben, ami a nyitóepizód alapján hagy némi kívánnivalót maga után.

A házasság intézménye mindenkinek mást jelent. Szerződést, összetartozást, béklyót, a kapcsolat megkoronázását, érdeket, vagy épp semmit. A Házasság első látásra koncepciója viszont kísérletként kezeli az egybekelést. Pontosabban azt, mi történik, ha két papíron összeillő ember anélkül veti bele magát a házasságba, hogy előtte bármikor beszéltek vagy találkoztak volna.

A TV2 nagy érdeklődést kiváltó műsora a harmadik évadát kezdi meg október 13-án, de azt csak az idő mondja meg, mekkora sikert arat a kísérlet valójában. Az első évadokat nézve eleve szkeptikusan áll az ember a koncepcióhoz, tekintve, hogy az eddigi lement két szériából senki nem maradt együtt.

Társadalomkritika és/vagy cirkusz

A műsor formátuma a dán Gift ved første blik, és ahogyan sok más realitynél, több ország is megcsinálta belőle a saját verzióját, az amerikai Married at First Sighttól egészen a lengyel Ślub od pierwszego wejrzenia-ig.

Ha az ötlet sikerességére vagyunk kíváncsiak, akkor az eddigi leghosszabb időszakot felölelő, amerikai verzió szolgálhat a legtöbb információval. Az eredmények pedig ott is arról árulkodnak, hogy sokkal többször nem jön be az összepárosítás, mint amikor igen. Ugyan akadnak olyan egykori szereplők, akik a mai napig házasok, a legtöbb, a műsor szakértői által összerakott kapcsolat befuccsol. Felmerül hát a kérdés: miért ismétlünk egy kísérletet, amiről már egyértelműen bebizonyosodott, hogy nemigen működik?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
