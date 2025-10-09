tron: arestronfilmtvsci-fi
Ha sokáig nyomkodjuk a ChatGPT-t, Jared Letóvá változik és prédikálni kezd

admin Kránicz Bence
2025. 10. 09. 19:00
Nem az a kérdés, miért készült el a harmadik Tron-film, hanem hogy miért csak most. A technikai szempontból mérföldkövet jelentő, nyolcvanas évekbeli sci-fi új folytatását a mesterséges intelligencia körüli társadalmi hisztéria hívta életre, és a Depeche Mode-rajongók fogják igazán keblükre ölelni. Milyen terminátor lesz Jared Letóból, jó vagy rossz? Kritika a most mozikba került Tron: Aresról.

Nyolcvanas évek? Az kedvemre való!

Így lelkesedik Ares, az életre kelt kiberbiztonsági „mesterprogram”, amikor megtudja, hogy alá kell merülnie az eredeti, nyolcvanas évekbeli Tron-szoftver világába. Nem sokkal ezután kiselőadást tart arról, mennyire nagyra tartja a Depeche Mode-ot. Beszéde, mintha csak a ChatGPT-t hallanánk, a jól fésült semmitmondás és a kenetteljes méltatás elegye, de egyszer csak elakad a szava. Ráébred, hogy amit megtapasztal, nem más, mint egy érzelem: a Dave Gahanék iránti szeretet.

Amiből egyrészt az következik, hogy a Tron: Ares a Depeche Mode-tagok, sőt talán a rajongásukat a mai napig tápláló depesesek új kedvenc filmje lehet. Másrészt, hogy Ares, bár szinte még le sem potyogott róla a 3D-nyomtatással járó szénpor, máris a legnagyobb boomerré öregedett. Hogyan lelkendezhet valaki 2025-ben a nyolcvanas évekért? 2025-ben a kilencvenes, esetleg a kétezres évekért szokás lelkesedni. Aresnak erről senki sem szólt. Mintha Ares elkésett volna egy cseppet.

A mesterséges intelligencia körüli társadalmi hisztéria világossá teszi, nem az a kérdés, mi szükség van egy újabb Tron-filmre, hanem hogy miért csak mostanra készült el.

