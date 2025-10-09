Mégsem húzza le a rolót a józsefvárosi Repair Café

Vasárnapról hétfőre virradóra a józsefvárosi Repair Café bejelentette: fennállásuk utolsó napja következik, október 6-án ugyanis örökre bezárják a kapukat.

Posztjukban így írtak:

Kedden már nem nyitunk ki .

de történt ilyen másokkal is.

nem lehet minden rentábilis.

A hely azért jött létre, hogy a környéken élők közül bárki bevihesse oda az elromlott elektronikus eszközeit, elszakadt, vagy kilyukadt ruháit, amiket másokkal közösen javítottak meg, vagy egy szakemberre bízták, aki önkéntes alapon végezte el a munkát.

Az elmúlt években Európa-szerte megjelenő hasonló helyek egyik fő ihletőjeként, a trend zászlóshajójaként ismert budapesti helyről szerda este aztán kiderült: megérkezett az ezévi költségvetési támogatásuk, úgyhogy pénteken már újra működni fognak.