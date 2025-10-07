Halott barátaim címmel jelenik meg Nádas Péter új könyve

Most írok róla. Most írok róluk. Halott barátaimról írok egy könyvet

– mondta el Nádas Péter tavaly május 23-án a sepsiszentgyörgyi SepsiBookon Polcz Alaine-ről mesélve, min dolgozik éppen. Alig másfél évvel később, 2025 november elején jelenik meg az író Halott barátaim című új könyve a Sárközy és Társai gondozásában.

Nádas a könyvben ír

, hogy ő volt „az egyetlen ember az életemben, akivel a kényes kérdések legkényesebbikéről beszélni lehetett, Istenről. […] Az egyetlen, akit az életszentség közelében láttam, válaszúton, a döntés pillanatában”, Esterházy Péterről írt nekrológját pedig úgy kezdi, „azt azért talán még elmondom, hogy az egyetlen ember volt az életemben, aki akkor sem értett félre, ha nem értett”.

A Halott barátaimban Nádas saját emlékei szerint beszéli el azt a különös rendet, ahogyan Polcz-cal, Mészöllyel és Esterházyval egymás életébe fűződnek. Már születésük előtt és a haláluk után is. „Nagyon sajnálta”, de barátságukat nem illeszthette a Világló részletek folyamába. Kivételes kapcsolatuk másképp fénylik ebben az életregényben.

A Rémtörténetek – melynek kapcsán lapunk is interjúzott a szerzővel – megjelenését követően Nádas úgy jellemezte regényét, hogy az egy „időskori tréfa, búcsú, őszike, vágykielégítés és önleleplezés”. Az idén nyáron, a litera.hu-nak adott interjújában elmondta: „éppen mindent lezárok. […] Most minden bizonnyal a lezárási fázis utolsó szakaszához értem”. Ekkor véglegesedett az életregénye kézirata. A Halott barátaim így lesz az emlékirat záróköve, Nádas tisztelet- és szeretetteli istenhozzádja halott barátaihoz, a magyar próza legutóbbi nagy fordulatához és a kor szabadságtörténetéhez – írja a közlemény.

Nádas november 22-én, szombaton 15 órakor az Örkény István Színházban olvas fel a könyvből először.