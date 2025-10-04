Újabb részletek derültek ki a Zsinagóga mellett két évtizeden át pusztuló műemlékek felújításáról

Több mint egy éve már, hogy kiderült: a Dohány utcai zsinagóga mellett húzódó, a Dohány utcát a Síp utcával összekötő, a kétezres évek óta akadálytalanul szétrohadó műemlékek az Orbán–Erdoğan-szövetség biztosítékaként emlegetett török milliárdos, a Közvágóhidat szinte nyom nélkül eltüntető Adnan Polat kezébe jutott. Ezzel megnyílt a lehetőség a részben már romosan álló házak megmentése előtt, arról azonban egészen a közelmúltig nem lehetett biztosat tudni, hogy mégis milyen végeredményt hozhat majd a projekt. Ez az év elején megváltozott, mostanra pedig a munka is belépett az első fázisába. Itt az ideje tehát, hogy a publikus látványterveket, valamint a helyszíni állapotokat megvizsgálva sorra vegyük, hogy milyen átalakulások várnak a műemlékhármasra.

Az egymást váltó beruházók – köztük a magyar zsidóság életében hosszú ideje kulcsszerepet játszó Tordai Péter – két évtizeden át luxuslakásokban, luxusszállodában, wellness-központban, illetve üzletekkel teli passzázsban gondolkodtak, ez a terv a török pénzember érkezését követően azonban némiképp megváltozni látszott: az idei év elején arról írtunk, hogy a Dohány utca 10., illetve a Síp utca 8. és 10. 18,5 millió euróért (ez ma 7,2 milliárd forintot jelent) gazdát váltó hármasa 163 lakásos társasházzá alakul.

A Wesselényi, a Dohány, illetve a Síp utca közeli szakaszainak teljes felújítását vállaló török milliárdos cége az év elején el is kezdte a munkát, mégpedig azzal az ígérettel, hogy 2028 nyarára nemcsak az építkezés, de az utcák felújítása is véget ér.

Az épületek (történetüket korábban itt mutattuk be) átvételkor való állapotát nézve ez erős vállalásnak tűnt, hiszen egyértelmű volt, hogy a még álló részeket konzerválni kell, a Nagyzsinagóga közelsége pedig további nehézségeket okozhat a projektben. De mi történt eddig, és mi fog ezután?