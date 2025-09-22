Harmadszorra is teltházas a Pamkutya-koncert az MVM Dome-ban

Miután a második koncertre is pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket, a Pamkutya meghirdetett egy harmadik koncertet is az MVM Dome-ba, március 15-ére. Ma 14.00-kor indult a jegyértékesítés, és a Pamkutya Instagram-sztorija szerint ismét kevesebb mint egy óra alatt elfogyott az összes jegy.

A paródiavideókkal befutott youtuber páros, Osbáth Norbert és Márk a héten egy Instagram-posztot is közzétettek, amiben a koncertekkel kapcsolatos kritikákra reagáltak. A leggyakoribb panasz a hosszú várakozási idő, ami a hihetetlen érdeklődés miatt alakult ki.

A jegyüzérkedéssel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy a jegyek mindössze körülbelül 1%-a kerül újraértékesítésre, a 99% közvetlenül a rajongókhoz jut.

Többen kifogásolták a jegyértékesítési rendszert is, azonban a szervezők szerint a hírekkel ellentétben nem omlott össze, sőt minden eddigi rekordot megdöntött a vásárlások sebessége. A sorban állás nem hiba, hanem a világszerte bevett gyakorlat, ha a rendelkezésre álló jegyek többszörösére van igény.

A jegyértékesítés időpontjára is sok kritika érkezett, mivel azonban informatikusok tucatjai felügyelik a rendszert, ez kizárólag munkaidőben lehetséges. A névre szóló jegyek ötletét szintén elvetették, mivel az a helyszínen számos problémát okozna, és hatalmas lenne a kavarodás.

Arra a kérdésre, miért nem hirdettek meg egyszerre több koncertet, azt válaszolták: mindig csak akkor biztos egy új időpont, ha az előző már teltházas.

Hogy a beszélő kutyás videókkal induló és paródiaklipekkel népszerűvé váló YouTube-formáció miként jutott odáig, hogy többször megtölti az MVM Dome-ot, arról ebben a cikkünkben írtunk: