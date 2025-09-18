mvm domenagykoncertpamkutyayoutube
Kultúra

Beszélő kutyás YouTube-videókkal kezdték, jövőre kétszer is megtölthetik az MVM Dome-ot

Rozmanitz Gábor
Pamkutya a HBO Aranyélet című sorozat 2. évadának díszbemutatóján 2016-ban.
2025. 09. 18. 15:11
Jövő tavasszal két nagykoncertet is ad a Pamkutya – egy paródiavideókkal befutott youtuber testvérpár, akik még a platform hőskorszakában indultak, és akik a nagy berobbanás után még évekig inkognitóban, álnéven működtek. De hogy jutottak az MVM Dome-duplázásig egy kutya hétköznapi kalandjaitól és VV Béci korai slágerétől?

Itthon mind a paródiazenekaroknak (lásd az immár több mint harminc éve működő Irigy Hónaljmirigy), mind a youtuberből lett sikeres előadóknak van már hagyománya, sőt, a tavalyi influenszertüntetés óta az is világos, hogy a közösségi médiában gyűjtött milliós követőtáborok – egy része legalábbis – élőben is megmozgatható. De az azért korántsem magától értetődő, hogy egy YouTube-csatorna működtetői meg tudnak tölteni egy legalább tizenötezer látogató befogadására képes csarnokot.

Az idén tizenöt éves születésnapját ünneplő PamKutya a jelek szerint meg tud: kevesebb mint egy órával azután, hogy elindult a jegyértékesítés, el is kelt az összes jegy. Bejelentettek hát még egy koncertet, ami minden bizonnyal hasonlóan sikeres lesz (már most horribilis árakkal működő viszonteladókkal riogatnak a kommentszekciók). 

Miért kíváncsiak ennyien egy paródiavideókból összerakott koncertre? Hogy lesz MVM Dome-duplázás egy beszélő kutyás videókkal induló YouTube-csatornából? És kik a Pamkutya nevű duó évekig inkognitóban maradó tagjai?

