Rabosított nagymama, soha meg nem érkező vonatok és fejét fogó Szent István, de hol van Viktor?

Akiben tavaly hiányérzetet okozott, hogy a 24. ARC kiállításon meglepően visszafogott volt a politikusközpontú közéleti tematika, az idén örülhet: teljes erőbedobással tértek vissza a politikusok az óriásplakátokra. De mindez nem is meglepő: a kiállítás 25 éves lett, ennek megfelelően az idei tárlat pályázati kiírása is egyfajta összegzésre, számvetésre buzdította az alkotókat, ebből pedig nehéz kihagyni az országot – és annak közhangulatát – formáló alakokat.

25 év alatt hova jutott Magyarország? Ez már az, amire 25 évvel ezelőtt gondoltunk? Vagy csak így adta ki? Lehetett volna jobb is, de csak ez sikerült? Többre nem futotta? Ennyike?

– állt a témaleírásban.

A szokásos helyszínén, a Bikás parkban tartott megnyitón Karácsony Gergely főpolgármester bevallotta, hogy talán most életében először mondta ki az ennyike szót. „De mennyike is ez pontosan?” – tette fel rögtön a legfontosabb kérdést, ha már így ráérzett a kicsinyítőképzőkre. A főpolgármester „társadalmi méretű önismereti terápiának” nevezte a kiállítást, míg László Imre, Újbuda polgármestere „jóindulatú társadalmi tükörnek.”

Mindkét jelző tökéletesen megállja a helyét, az ARC idén is bizonyította, hogy a frusztráció efféle, kreatív, plakátok formájában történő kiventillálása nemcsak az alkotóknak hasznos, de a látogatókban is engedhet azon a bizonyos szorításon – még ha meg természetesen nem is oldja az égető kérdéseket.

Ahogy minden eddigi kiállításon, úgy itt is megfigyelhetők bizonyos slágertémák.