30 milliárd forintot költene a kormány cirkuszra, megkönnyebbült a területét féltő állatkert

Több mint 30 milliárd forint közpénzt adna a kormány a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ (26,6 milliárd) és a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola (3,7 milliárd) fejlesztésére 2025 és 2030 között – írja a Telex.

A lap a Fővárosi Állat- és Növénykert egy Facebook-posztjából értesült a fejlesztésről, amiben az állatkert arról számolt be, hogy rendeződni látszik a cirkusz és köztük feszülő érdekellentét, ami abból adódott, hogy a Fővárosi Nagycirkusz az állatkert területén akart terjeszkedni.

Megkönnyebbültünk, hiszen az elmúlt hónapokban aggodalommal telve figyeltük a körülöttünk zajló és a területünket érintő eseményeket. Úgy tűnik azonban, hogy nyugtalanságunk okafogyottá válhat hiszen a Cirkusznak végre lehetősége nyílik a sok éve várt komplex beruházás megvalósítására. Így mindkét intézmény és a közönség is csak nyerhet

– írták, hozzátéve: a fent említett, cirkusznak szánt több mint 26,6 milliárdos támogatás olvasatukban feloldaná ezt az érdekellentétet.

Az állatkert szóvivője még júliusban úgy fogalmazott: „Fekete Péter direktor úr láthatóan folyamatosan lobbizik a politikai döntéshozóknál”, hogy az állatkerttől területeket szerezzen a cirkusz számára. Ezeket a törekvéseket az első öt évben sikerült megakadályozni, de azután kénytelenek voltak használatra átengedni a 2018-ban felújított fedett lovardát.

Korábban a Telex szerint az volt a terv, hogy a cirkusz a Nyugati pályaudvar mögötti területre költözne: már 2019-ben megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központot az Eiffel tér, a Podmaniczky utca és a Ferdinánd híd által határolt területre tervezik, és összekötötték volna a Liget-projekttel. A terv végül nem valósult meg, Kovács Balázs, Lázár János miniszteri biztosa viszont februárban felvetette, hogy a Nyugati Pályaudvar mellé tervezett új cirkuszművészeti központot áthelyeznék a Városligetbe, ahol ugyan csak az állatkert rovására lehet terjeszkedni, de az állatkert a vasúti területen kaphatna cseretelket. Erre viszont a főváros nem volt vevő.

Maga Fekete egyébként még februárban egy fizetett cikkben arról beszélt a Fideliónak, hogy a jelenlegi gazdasági és háborús helyzetben nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy gyorsan megvalósulhasson egy új cirkuszközpont felépítése, emlékeztet a Telex.