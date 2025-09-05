Előkerült David Bowie titkos utolsó projektje, amin halála előtt dolgozott

David Bowie 2016-ban alig egy héttel utolsó lemeze, a Blackstar megjelenése után halt meg, a rákkal folytatott hosszú küzdelem után. Utolsó hónapjaiban azonban egy másik projektbe is belekezdett, amit jegyzeteiben egy „18. századi musicalnek” írt le. A The Spectator című mű létezéséről még legközelebbi munkatársai sem tudtak – egészen addig, amíg 2016-ban fel nem fedezték a dolgozószobájában elzárt jegyzeteit – írja a BBC.

A falra tűzött cetliket a zenész New York-i irodájában találták meg, ami minidg zárva volt, és amihez csak neki és asszisztensének volt kulcsa. A jegyzetek most a Bowie-hagyatékkal együtt a V&A Múzeumba kerültek, ahol a BBC tekinthette meg őket először.

Ezek alapján a musical a 18. századi Londonban játszódott volna, bűnbandákról és a hírhedt „Becsületes” Jack Sheppardról szólt volna. Bowie-t különösen érdekelték a kor bűnügyei, de egy egész jegyzetfüzetet szentelt a Spectator című napilapnak is, amely 1711 és 1712 között 555 számot jelentetett meg, és a londoni társadalom szokásait és divatirányzatait kommentálta. A zenész összefoglalta a kiadvány több fontos esszéjét, majd egy 10-es skálán értékelte azokat. Különösen tetszett neki például egy erkölcsi tanmese két nővérről – az egyik gyönyörű, de „hiú és szigorú”, aki elveszítette udvarlóját a csúnya, de kedvesebb testvére javára (ezt Bowie 8-asra értékelte, és felírta, hogy jó mellékszál lehetne).

A projektben megjelentek volna Joshua Reynolds és William Hogarth festők, valamint a Királyi Akadémia létrehozásának története is. A kurátor, Madeleine Haddon szerint Bowie-t kifejezetten a kor musicalei, és a művészet politikárára gyakorolt hatásai is izgathatták.

Az archívum összesen 90 ezer tárgyat tartalmaz, amelyekből körülbelül 200 tárgy lesz megtekinthető a londoni V&A East Storehouse-ban szeptember 13-tól (előzetes időpontfoglalással viszont a színpadi jelmezektől a kézzel írt dalszövegekig ateljes gyűjtemény bármely darabját meg lehet tekinteni a David Bowie Központban).