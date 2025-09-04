Most már biztos: Hét év után újra színpadra lép a Radiohead

Ahogy arról az Independent is beszámolt, a napokban Európa-szerte több városban is feltűntek a Radiohead új turnéját hirdető szórólapok. Ugyan a rajongók kétkedtek, valós lehet-e az információ, miszerint a brit zenekar hét év kihagyás után színpadra lép, most hivatalos Facebook-oldalukon erősítették meg a hírt.

Tavaly összejöttünk próbálni a hecc kedvéért. Csodás volt hét év kihagyás után újra eljátszani a számokat és újrakapcsolódni ahhoz a zenei identitáshoz, ami mind az ötünkben mélyen gyökerezik

– írja Phil Selway, a zenekar dobosa.

Ugyan a bejegyzésben csak öt város szerepel, minden helyszínre több dátumot hirdettek meg. Emellett azonban – ahogyan a posztban is áll – az is benne van a pakliban, hogy a beharangozott koncertek után sem kell elköszönnünk a zenekartól.

A jegyek értékesítése szeptember 5-én indul és csak és kizárólag regisztráció fejében lesznek megvásárolhatóak.