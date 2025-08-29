Darázscsípés miatt mentő vitte el a rendezőt rockoperája főpróbájáról

Életveszélyes állapotba került Moravetz Levente színész, rendező, író, miközben épp darabja főpróbáján volt Tarpán. Az incidens az Esze Tamás, a tarpai jobbágy nemes című darab főpróbáján volt, amelyet augusztus 15-én mutattak be a község szabadtéri színpadán. A rendező azóta felépült, most a Blikknek mesélt az ijesztő élményről.

Nem hittem volna, amikor a főpróbán leültem a rendezői székbe, hogy néhány perc múlva a halál közelébe kerülök. Úgy látszik, a kuruc darabom hírére »labanc« darazsak akartak bosszút állni rajtam, és megtámadtak

– mesélte a lapnak.

Hozzátette: a darazsak a kézfején támadták meg, az egyik csípés a főerét érte, ettől szinte pillanatok alatt dagadt labdaméretűvé a keze. Ezzel együtt szédülni kezdett, hányingere lett, és a látásával is problémák lettek. „Azon vettem észre magam, hogy az egyik főszereplőből, Sasvári Sándorból hármat látok a színpadon.”

Kiss Sándor produkciós menedzser, segítője Lestár Zsolt és Moravetz felesége sietett a segítségére, akik látták, hogy nagy a baj, és rögtön mentőt hívtak. A rendező injekciót és infúziót kapott, kiderült, hogy allergiás a darázscsípésre, amiről addig nem tudott. A mentős szerint olyan helyen érte a darázscsípés, hogy könnyen halállal végződhetett volna a baleset.

Megszólalt a rockmusical Jászai Mari-díjas főszereplője, Sasvári Sándor is, aki elmondta, rögtön tudta, hogy komoly dologról van szó. „A színpadon állva, hirtelen nem tudtam, hogy mi történt a nézőtéren, de amikor megláttam Levente hatalmasra dagadt kezét, sejtettem, nagy a baj” – mondta.

