Sem az indexet, sem a KRESZ-t nem ismerte a kazincbarcikai kocsis, aki autóversenyzőnek hitte magát egy körforgalomban

Komoly illegális autóversenyzőnek gondolhatta magát egy borsodi férfi, aki nemrég egy kazincbarcikai körforgalomban döntött úgy, hogy sem az indexelést, sem az elsőbbségadás kötelességét, sem az utasa biztonságát nem tartja fontosnak, és két lőerős kocsijával csúcssebességgel gurul át a kereszteződésen.

Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette, így a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség nyugodt szívvel posztolhatta ki azt a saját Facebook-oldalára:

A Halálos iramban-, vagy a Taxi-filmek által feltüzelt hajtót a rendőrség kimagasló teljesítményéért 250 ezer forinttal jutalmazta, az összeg előtt azonban egy mínuszjel is ácsorgott, így a járművezetéstől öt hónapra eltiltott sofőrnek ezt befizetnie kell, és nem a postás fogja átadni neki a saját kapujánál.

A körforgalom középpontjában egyébként az elmúlt bő tíz évben a rendszer kedvencévé vált szobrásza, Szőke Gábor Miklós egy korai alkotásának másolata áll: a 2013-as Sziget Fesztiválon bemutatkozó Unikornis a Colorcity Fesztivál miatt került a városba, ahol végül 2014 márciusában foglalta el a véglegesnek szánt helyét. A 2022 elején a szél által felborított, majd elbontott művet Szőke a következő hónapokban fémből alkotta újra, majd az elődje helyére került.