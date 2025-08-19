A „Ketamin Királynő” is bűnösnek vallja magát Matthew Perry túladagolása ügyében

A Matthew Perry halála nyomán megvádolt nő, a „Ketamin Királynőként” emlegetett Jasveen Sangha beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallja magát azoknak a drogoknak az árusításában, amelyek a Jóbarátok egykori sztárjának túladagolásához vezettek – írja a Guardian.

A 42 éves Sangha öt vádpontban vall majd bűnösséget Los Angelesben – ezek között szerepel egy olyan vádpont is, amely szerint halált vagy testi sérülést okozó ketamin terjesztésében vett részt.

Az amerikai-brit kettős állampolgárságú nő eredetileg kilenc bűncselekménnyel volt megvádolva. A szövetségi ügyészek Los Angeles-i otthonát „drogárusító központként” jellemezték, ahol a házkutatás során több tucatnyi ketaminampullát találtak. Az ügyészek elmondása szerint Sangha a közelgő tárgyaláson hivatalosan is módosítja vallomását bűnösre, ekkor fogják majd kitűzni az ítélethirdetés időpontját is.

Sangha akár 45 év börtönbüntetést is kaphat.

A nő egyike annak az öt embernek, akiket megvádoltak Matthew Perry halála ügyében. Az utóbbi hónapokban már többen is elismerték bűnösségüket, legutóbb például az egyik orvos, Salvador Plasencia, aki többször beadta a ketamint Perrynek az otthonában, illetve egy Los Angeles-i parkolóban, és ő mutatta meg Perry asszisztensének, hogy kell beadni a szert. Ő akár 40 év börtönt is kaphat, míg egy másik, vádalkut kötött orvost tíz évre ítélhetnek.

Perryt 2023 októberében találták holtan egy jakuzziban, később megállapították, hogy ketamintúladagolás okozta a halálát. Bár az esetet végül balesetnek minősítették, később öt embert is előállítottak az ügyben, Perry asszisztensét és két orvost is letartóztattak.

