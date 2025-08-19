10 milliárdos új támogatási formát indít a kormány a magyar történelmi filmeknek

Új filmtámogatási formát indít a kormány a magyar történelem meghatározó eseményeinek bemutatására. Erre idén és jövőre is 10-10 milliárd forintot biztosít majd a Kulturális és Innovációs Minisztérium, közölte a tárca az MTI-vel.

A kormány szerint az új támogatás célja, hogy „az elkövetkező években is olyan kiemelkedő történelmi filmek kerüljenek bemutatásra, melyek a Kárpát-medencében és a világban élő magyarokon túl más nemzeteknek is bemutatják a magyar történelem nagyjait, kiválóságait, Európát, világot formáló tetteit”. Emellett az új filmesek részére is 2 milliárd forint külön támogatást tesznek lehetővé a minisztérium pályázati keretében.

Az elmúlt években a kormány láthatóan nagy hangsúlyt fektet a magyar történelmi események és személyek filmes reprezentációjára, készült produkció Hadikról Andrásról, II. Andrásról, Antall Józsefről és Petőfi Sándorról is. Idén márciusban aztán a TV2-őn mutatták be minden idők legdrágább magyar produkcióját, a Hunyadi-sorozatot (kritikáink itt és itt olvashatók), aminek összköltsége 25 milliárd forint fölött volt, amiből 15,2 milliárd közvetlen állami támogatásként érkezett (ezen felül pedig még ott a filmes adókedvezmény is).