Három akkord és az igazság – száz éve indult útjára a country, hogy meghódítsa Amerikát

ullstein bild / Getty Images
Jimmie Rodgers
Zsiros Egon
2025. 08. 17. 19:58
ullstein bild / Getty Images
Jimmie Rodgers
Száz évvel ezelőtt kezdte meg a sugárzását az Egyesült Államok legrégebb óta futó rádióműsora, a Grand Ole Opry. A WSM rádió széles körben fogható, szombat esti rádióműsorának elindulása kultúrtörténeti mérföldkövet jelentett, ugyanis országos szinten tette népszerűvé az addig leginkább a déli államok helyi folkzenéjeként számon tartott countryt. A műfaj egyeduralmát az 1910-es évek végétől az 1950-es évek kezdetéig kizárólag a jazz előretörése tudta átmenetileg megtörni, a rockkorszak eljövetele aztán maga alá temette a tradicionális értelemben vett country zenét. Ez persze közel sem jelentette a műfaj végét, a country válasza az új kihívásokra rendre a hagyományos szólamok „poposítása” volt.

Az országos eladások tekintetében is versenyképes country pop fővárosává a Grand Ole Oprynak is otthont adó, Tennessee állambeli Nashville vált. A WSM rádió, az újonnan megnyíló lemezkiadók és az országosan is ismertté vált Opry a populáris countryzene bástyái lettek. Ezzel együtt a hagyományos hangzás hívei partvonalra szorultak, sokszor más államokba kényszerültek, ha nem kívántak megfelelni az új, nashville-i sztenderdeknek.

A country pop és a tradicionális country zene híveinek vitái végigkísérték a műfaj több mint százéves történetét, a nashville-i populáris fősodor által kitermelt sztárok (Dolly Parton, Patsy Cline, Shania Twain vagy épp Taylor Swift) mellett az önmagukat fősodorral szemben meghatározó irányzatok is méltán híres előadókat adtak a világnak (Johnny Cash, Waylon Jennings, Merle Haggard vagy George Strait).

Mégis minek köszönheti a countryzene a közel százéves, töretlen sikerét? Hogyan vált az angolszász telepesek népdalainak és a déli államok blues és gospel hagyományának összeolvadása egy több milliárd dolláros iparággá? És mégis, mi köti össze Taylor Swiftet az 1920-as évek népi trubadúrjaival?

Táncra perdül Amerika

A countryzene gyökerei az óvilágból (javarészt a Brit-szigetekről) érkező angolszász bevándorlók folkzenéjének és a déli államokban élő feketék blues és gospel zenei hagyományának összeolvadására vezethetők vissza. Az eredetileg hegylakó vidéki parasztokról elnevezett hillbilly zene népszerűségét az adta, hogy hangszerelése nem volt különösebben összetett, a kezdetekben a hegedű, a későbbiekben a gitár és az Afrikából érkező bendzsó adta az alapokat. Az amerikai dél 1920-as, majd ’30-as években megtapasztalt gazdasági nehézségeire és a tömegeket sújtó mélyszegénységre alapjaiban rezonált a folkdalok személyes, nosztalgikus hangvétele, a blues kilátástalan és komor hangulata és a gospel istenhitben reményteljes, mélyen vallásos fohásza.

