Nemigen akad most felkapottabb alkotó nála, nagyjából tíz évre elegendő projektje van beharangozva az elkövetkező néhány évre. De nem is csoda: ír, rendez, játszik, kitalál, megreformál, felépít. Előbb Új-Zélandon lett szupersztár, majd gondolta, keres egy kis pénzt, és megmentette Thort a teljes érdektelenségtől, Hollywood pedig a keblére ölelte. Legutóbb Mundruczó Kornéllal forgatott, de kis túlzással mindenhol ott van. Bemutatjuk Taika Waititit.

Kreativitását az unalomnak tulajdonítja

Waititi az új-zélandi Wellingtonban született, annak egyik külvárosában, és egy Raukokore nevű városban nevelkedett – ahogy később többször nyilatkozta, viszonylag eldugott, álmos kisvárosokban, ahol könnyen elunta magát egy gyerek, ő pedig a fantáziájával toldotta meg a számára kicsit unalmasnak vélt világot.

Gyerekként sokat unatkoztam, ezért sok ötletem volt arra, mi mindent lehetne csinálni – így kezdtem történeteket írni, rajzolni, komplett világokat kreálni a fejemben. Azt hiszem, a kreativitásom nagy része abból fakad, hogy untam a világot

– mesélte egy interjúban, hozzátéve, hogy a mai gyerekeknek már nincs meg ez a típusú luxusuk. „Ha ma egy gyerek azt mondja, unatkozik, az emberek kiborulnak, és azonnal stimulálni próbálják őket.”