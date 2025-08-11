Hétfőn este lépett volna fel a Kneecap a Szigeten, és bár a magyar kormány kitiltotta őket a Magyarországról, az ír zenekar így is megtalálta a módját, hogy üzenjenek fesztiválon. A Kneecap néhány órával a koncert előtt Instagram-oldalán adott hírt arról, hogy a Buzz Stage-en Casey Lowery fellépése előtt közvetlenül üzenni fognak a fesztiválozóknak.

Hello Sziget, reméljük élvezitek a fesztivált, és jól vagytok. Bárcsak ott lehetnénk veletek a világ egyik legjobb fesztiválján és az első európai fesztiválon, ahol valaha fellépett a Kneecap. De nem lehetünk egy gyűlölettel teli ember miatt. Orbán Viktor miatt. Soha egyetlen országban sem ítéltek el minket. Felemeljük a szavunkat az elnyomás ellen. (…) Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen. Orbán Viktor és a kormánya támogatja ezt. Orbán Viktor és a kormánya megpróbálta eltörölni a Pride-ot. Kudarcot vallottak. Össze kell fogununk. Lépjünk fel Orbán ellen. Lépjünk fel Izrael ellen. Lépjünk fel a népirtás ellen

– vetítették ki a színpadon, a tömegből pedig a lengyelországi koncertjükhöz hasonlóan zúgott a Fuck Orbán.

Az együttes jó ideje halmoz botrányt botrányra, koncertjeiken rendre szólalnak fel Palesztina mellett, egy tagjuk korábban Hezbollah-zászlót lengetett egy koncerten, valamint háborús bűnösnek nevezte Izraelt és azokat a kormányokat, amelyek őket támogatják. Tervezett magyarországi fellépésük előtt egy sor szervezett tiltakozott ellenük, közel 150 művész és közszereplő írta át azt a petíciót, amelyben követelik a koncert eltörlését, és többek közt Óbuda önkormányzata is kikelt ellenük. Bár a Sziget szervezői kitartottak a koncert mellett, válaszul a kormány három évre kitiltotta a zenekar tagjait az országból nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A Kneecap egy posztban válaszolt Orbán Viktornak – aki korábban ugyancsak megszólalt az ügyben –: „Kibaszott felháborító ez egy olyan embertől, aki néhány hete hősként fogadta Netanjahut, a körözött háborús bűnöst” – írták. A döntés a fesztiválozókat is megosztotta, akiket ebben a videóban kérdeztünk arról, mit gondolnak a kitiltásról.

A Kneecapről és a körülötte gyűrűző botrányról itt írtunk bővebben: