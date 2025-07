Mi az a Kneecap, és miért gyűlöli most éppen őket a fél világ?

Egy évvel ezelőtt valószínűleg nem sokan tudták volna kapásból rávágni Magyarországon, mi is az a Kneecap. Mostanra egy dolgot biztosan tud róluk mindenki: be akarják tiltani őket a Szigeten. Az ír raptrió már nyolc éve aktív, eleinte csak a briteket idegesítették fel az ír nemzeti rappel, majd a Coachellát követően a globális közvéleményt is azzal, hogy nemcsak állást foglaltak az izraeli-palesztin konfliktusban, de azt meglehetősen zajosan tették: népirtást kiáltottak, Hezbollah-zászlót lengettek és háborús bűnösnek nevezték Izraelt és azokat a kormányokat, amelyek őket támogatják. Ezért most antiszemitizmus vádjával próbálja keresztre feszíteni őket már a magyar közvélemény egy része is. De ki ez a három ír srác, akik botrányt botrányra halmoznak, és nem tűrik, ha megpróbálják elhallgattatni őket?

A brit sajtóban évek, a nemzetközi sajtóban hónapok, a magyar sajtóban pedig napok óta rendszeresen felbukkan egy bizonyos Kneecap, amelyről valószínűleg a legtöbben annyit tudnak, hogy be akarják őket tiltani a Szigeten. Az ír trió nyolcéves története során nem nélkülözte a botrányokat, az elmúlt hónapokban azonban példátlan össztűz alá kerültek, de tesznek is érte, hogy így legyen, munkásságukban ugyanis összeér a művészet az aktivizmussal. Most mindennek újabb lendületet adott az, hogy kevesebb mint egy hónap múlva Budapestre jönnek, ez pedig sokaknak nem tetszik. 12 fotó Az ír trió a tervek szerint augusztus 11-én lép fel a Szigeten – másodszor, 2022-ben már színpadra léptek ugyanitt –, és bár a koncert hónapok óta ott szerepel a programtáblában, az elmúlt napokban indult hatalmas tiltakozáshullám a koncertjük ellen. Művészek, fellépők, szervezetek és egy miniszter is hangot adott annak, hogy a koncertnek nem szabadna megvalósulnia. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes kikötötte, hogy tervezett augusztus 10-i koncertjüket csak akkor tartják meg, ha a Kneecap nem lép színpadra. „Az antiszemita, uszító tartalmak nem tartoznak a véleménynyilvánítás szabadságának körébe, és nincs helyük olyan eseményen, amely a kulturális sokszínűséget és a befogadást hirdeti” – írták.

A Mazsihisz hozzájuk hasonlóan azzal érvelt, hogy az antiszemitizmus hirdetése nem a kulturális sokszínűség része,

Óbuda polgármestere, Kiss László is nemtetszésének adott hangot. „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat elítél minden rasszizmust, erőszakos cselekményt, gyűlölködést éltető megmozdulást! Mindezek okán nem látjuk szívesen a zenekart a kerületünkben” – írta Kiss.

is nemtetszésének adott hangot. „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat elítél minden rasszizmust, erőszakos cselekményt, gyűlölködést éltető megmozdulást! Mindezek okán nem látjuk szívesen a zenekart a kerületünkben” – írta Kiss. A Sziget főbejáratánál, a K-hídnál július 11-én mintegy kétszázan demonstráltak a zenekar fellépése ellen,

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter levélben kérte Kádár Tamást , a Sziget főszervezőjét, hogy „hozzon felelősségteljes döntést” a fesztivál programjáról.

, a Sziget főszervezőjét, hogy „hozzon felelősségteljes döntést” a fesztivál programjáról. Több tucat magyar művész írta alá azt a petíciót, amelyben azt kérik a Sziget szervezőitől, töröljék a koncertet. Olyan nevek szerepelnek az aláírók közt, mint Nemes Jeles László, Presser Gábor, Spiró György, Mácsai Pál, Koncz Zsuzsa, Majka, Geszti Péter és Gálvölgyi János. Ki ez a három ír srác, akikre ennyien dühösek? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek