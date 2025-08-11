Műsorvezetőként tér vissza a tévéképernyőkre Puskás-Dallos Bogi

A VIASAT3 bejelentette, milyen műsorokkal indítanak az őszi szezonban. Nemcsak ismert formátumok térnek vissza, hanem újak is érkeznek, az egyik ráadásul Puskás-Dallos Bogi műsorvezetésével.

A Fonogram-díjas énekesnő a csatorna új lakásfelújítós formátuma, a REnoválók – Lakás újrahasznosítva című műsor házigazdája lesz, melynek rövid előzeteséből az is kiderült, hogy a produkcióban több hazai híresség otthona is megszépül, köztük Jakupcsek Gabrielláé, Oroszlán Szonjáé és Szabó Simoné is. A műsorban a tervezőcsapatok maximum 500 ezer forintos költségvetésből újítják fel civilek vagy hírességek otthonait, kiemelt figyelmet fordítva a fenntarthatóságra és a használt bútorok kreatív újrahasznosítására.

Az új formátum mellett visszatérnek jól ismert műsorok is: szeptember 1-jén startol az Adom a napom 5. évada Geszti Péterrel (az új évadban többek között Presser Gábor, Udvaros Dorottya és Kovács András Péter is szerepel), valamint érkezik az Útközben elmeséled második évada is Sváby Andrással.

De a lakásfelújításon kívül is lesznek még újdonságok: augusztus 24-én a VIASAT6-on indul Mogács Dániel új, interaktív improvizációs estje, a Bolondok hajója, amelyben hétről hétre más-más vendég – köztük Mucsi Zoltán, Pokorny Lia vagy Stefanovics Angéla – csatlakozik Mogácshoz, hogy a nézők ötleteiből születő rögtönzött jelenetekkel szórakoztassák a közönséget. Augusztus 28-án pedig a VIASAT3 képernyőjén jön Anger Zsolt új gasztrotalkshowja, a Pop, kaja satöbbi, amely a színész YouTube-sorozatából nőtte ki magát televíziós formátummá. Minden adásban ismert zenészek – például Zséda, Tóth Vera vagy Diaz – főznek és beszélgetnek a házigazdával.