Hatvannégy éves korában meghalt Varga Zoltán, Jászai Mari-díjas színész. Halálhírét családja jelentette be, amelyben tudatták, hogy Varga hosszú betegeskedést követően hunyt el.

A mohácsi születésű színész 1986-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A diplomaszerzés után egyből a Katona József Színházhoz került, majd az azt követő harminc évben több helyen is megfordult: a Művész Színházban, a Centrál Színházban, a Kamaraszínházban, a tatabányai Jászai Mari Színházban, majd a Miskolci Nemzeti Színházban játszott 2014 és 2020 között. A színészkedés mellett rendezett is, 1998-ban pedig képzőművészeti kiállítása is volt. Filmekben is feltűnt: többek közt a Sorstalanságban és a Meteóban, az Eszmélet című tévésorozatban pedig ő alakította József Attilát.

1995-ben Jászai Mari-díjat kapott, emellett kétszer is megkapta a Színikritikusok díját, ugyanennyiszer Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díját.

A színésztől miskolci társulata is búcsúzott: