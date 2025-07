Meghalt az Iron Maiden első énekese, Paul Day

Hatvankilenc éves korában meghalt Paul Day, aki az Iron Maiden kezdetén volt a zenekar énekese. A zenész rákkal küzdött – írja a Guardian.

A londoni születésű Dayt Steve Harris hívta meg 1975-ben az akkor alapított brit heavy metal zenekarba, az Iron Maidenbe. Az eredeti felállást Harris és Day mellett Dave Sullivan és Terry Rance gitárosok és Ron Matthews dobos alkotta. Az énekes mindössze tíz hónapig volt az Iron Maiden tagja, utána a zenekar menesztette, mivel úgy gondolták, hiányzik belőle az a karizma és energia, amely egy frontembertől elvárható. Day után ugyancsak gyorsan váltották egymást a frontemberek: Dennis Wilcock csak két évig volt, az őt követő Paul Di’Annót három év után rúgták ki, mert nem tűrték tovább drog- és alkoholfüggőségét. Őket követte Bruce Dickinson, aki némi kihagyással a mai napig az Iron Maiden frontembere.

Day 2019-be azt nyilatkozta a kirúgásáról, hogy

Steve azt mondta: jobbnak kell lenned. Jobban a közönség arcába kell nézned. Tekintélyt parancsolónak, hősnek kell lenned. Egyetértettem vele, de valójában nem tudtam, hogyan csináljam

– nyilatkozta.

Day 1980-ban alapította meg a More nevű zenekarát, amelyből 1982-ben kivált. Később énekelt a Wildfire-ben és a Sweetben is, majd Ausztráliába költözött, ahol nem hagyott fel a zenéléssel, két heavy metal bandában is játszott.

Az utolsó éveiben egy hospice-intézményben élt.