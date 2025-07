„B*ssza meg a Spotify” – berágtak a zenészek a streaming cég vezetőjére

A King Gizzard & the Lizard Wizard leszedette a zenéjét a Spotify-ról. Ez magába foglalja az ausztrál rockzenekar mind a 27 stúdióalbumát, valamint élő albumokat és válogatásalbumokat is, írja a Variety. Hasonló döntést hozott a Deerhoof és Xiu Xiu zenekar is, akinek egyik tagjával a YouTube legfőbb zenekritikusa, Fantano is beszélt egy interjúban.

Ez a videó F**k Spotify, vagyis B*ssza meg a Spotify címmel látott napvilágot. Jamie Stewart elmondta, döntésük oka az volt, tiltakozni szeretnének az ellen, hogy Daniel Ek, a platform vezetője zenészek pénzéből támogat egy gyilkos drónokat gyártó céget.

A zenekar nyilatkozata Ek és a Helsing vállalat közötti kapcsolatra utal, amelyhez az az üzletember befektetési alapja, a Prima Materia nemrégiben több mint 600 millió dollárt gyűjtött össze. A 2021-ben alapított Helsing, amelynek Ek egyébként elnöke is, olyan szoftvereket árul, amelyek mesterséges intelligencia technológiát használnak a csatatéren található nagy mennyiségű adat elemzésére, hogy valós időben hozhassanak katonai döntéseket.

Nem ők az első művészek, akik ideológiai meggyőződésük miatt hagyták el a Spotify-t. 2022-ben Neil Young hatalmas port kavart azzal, hogy zenéjének eltávolítását kérte a platformról, amiért a Spotify-exkluzív Joe Rogan podcastban életveszélyes Coviddal kapcsolatos félretájékoztatás történt, visszatérően. Eket és a platformot egyébként régóta támadják amiatt, mert túl kevés pénzt fordít a zenészek javadalmazására.