Öngyilkos lett a világ egyik legismertebb tévés szakácsa

Június 17-én, saját New York-i otthonában elhunyt Anne Burrell, a világ egyik legismertebb tévés séfje – írtuk meg egy hónappal ezelőtt.

Nekrológunkban hozzátettük: az épp húsz évvel ezelőtt, az Iron Chef America sous chefjeként befutó, majd a Secrets of a Restaurant Chef, a The Best Thing I Ever Ate, illetve a legrémesebb amerikai szakácsokat bemutató Worst Cooks in America című műsorával milliónyi rajongót szerző szakács halálának okára csak a vizsgálatok után derül csak fény.

Ezek mostanra véget értek, így egyértelművé vált, hogy az ötvenöt évesen elhunyt Burrell öngyilkos lett – írja a New York Times, ami arról számolt be, hogy a halál oka akut mérgezés, szervezetében ugyanis a nyugtatóként és alvássegítőként egyaránt használt difenhidramin, alkohol (etanol), cetirizin, illetve amfetamin jelenlétét mutatták ki.