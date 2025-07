Sztálin óta nem volt ilyen: Tizennégy év munkatáborra ítélték Borisz Akunyin orosz írót

Meglepő hírről számolt be szerdán a Népszava: a lap tudósítása szerint a Borisz Akunyin néven író Grigorij Cshartisvilit egy moszkvai katonai bíróság a terrorizmus támogatása és igazolása, álhírek terjesztése, valamint amiatt is elítélte, hogy kérésre sem minősítette magát külföldi ügynöknek.

A tizennégy évre munkatáborba küldött író jelenleg Londonban él, így ha nem utazik vissza Oroszországba, akkor nem lehet végrehajtani rajta az ítéletet – ami akár négy évvel hosszabb időre is kiterjedne, ha az ügyészség által kért büntetést szabják ki.

Akunyin a témában írt Facebook-posztjában arról is beszámolt, hogy a majdani szabadulása után négy évig még internethez sem juthatott volna.

Fürge nyolcvanhét évesként térek vissza hozzátok, teljesen átnevelődve. Talán kicsit korábban is, ha Putyint hetedszerre is megválasztják, és esetleg amnesztiát kapok.

– viccelődött.

Az Orosz Birodalmat megvédő Eraszt Fandorin – voltaképp az orosz Sherlock Holmes – alakja körül forgó történelmi detektívregényeivel nemcsak Oroszországban, de a nemzetközi irodalmi porondon is igen népszervé vált író a Krím megszállása óta Putyin egyik legnagyobb kritikusa, az orosz vezetés pedig akkor orrolt meg rá igazán, mikor az orosz-ukrán háború kitörése után két férfi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, illetve Tkacsenko kulturális miniszter nevével visszaélve felhívta, ő pedig jelezte nekik, hogy Ukrajna mellett áll a háborúban.

Ezt szinte azonnal vádemelés követte, kiadója megszakította vele a kapcsolatot, műveit pedig kivonták az oroszországi könyvesboltokból, illetve könyvtárakból.

A poszt hozzáteszi:

Első látásra aprócska ügy a kiadási tilalom, illetve egy író terroristának való minősítése, de ez mérföldkő, hiszen utoljára a szovjet időkben tiltottak be könyveket Oroszországban. A Nagy Terror évei (1937–38) óta nem vádoltak írókat terrorizmussal. Ez nem rossz álom, ami most Oroszországban történik.

Akunyin történelmi regényeket is írt, de az Orosz Birodalom történetét is könyvsorozatban foglalta össze, amit most teljes egészében kiadnak:

Az országot 2014-ben, a Krím-félsziget megszállása után hagyta el, nemzeti-konzervatív világképét megtartva pedig azóta is gyakran szót emel Putyin rendszere ellen.