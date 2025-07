Steve Buscemi is feltűnik a Wednesday új előzetesében

Újabb előzetes érkezett a Wednesday második évadához, amelynek az első fele augusztus 6-án érkezik a Netflix kínálatába. Ebből már körvonalazódik a történet is: Wednesday Addamset víziók gyötrik, ezek közül a legégetőbb az, amely szerint korábbi szobatársának, Enidnek baja esik, ezért kénytelen visszatérni a Nevermoore Akadémiára.

A második évadra természetesen visszatér Jenna Ortega a címszerepben, ahogy az Addams család további tagjaiként Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán és Isaac Ordonez is. De az új szereplők sora is meglehetősen impozáns: Lady Gaga, Billie Piper, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor és Haley Joel Osment is szerepel benne, sőt, még Steve Buscemi is, aki már az előzetesben is látható.

A Tim Burton által készített első évad ott van a Netflix legnézettebb tartalmai közt, nem is volt kérdés, hogy készül a folytatás. A második évad másik fele egy hónappal később, szeptember 3-tól érhető el a kínálatban.