A Quimby is reagált a Most múlik pontosan Pride-on való felhasználására

A Quimby is reagált rá, hogy a Csík zenekar énekesnője felháborodását fejezte ki a Most múlik pontosan általa énekelt verziójának felhasználása miatt a szombati Pride-on.

Az esemény egy pontján a dal Csík zenekar-féle verziója szólt, miközben egy drag queen magyar nemzeti színekben táncolt. Az erről készült videót Orbán Viktor is megosztotta, hozzáfűzve: „Van, aki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!”. Majorosi Marianna aztán a kommentek között fejezte ki nemtetszését hangja felhasználását illetően, azt írta, igyekszik elérni, hogy ilyesmi többet ne fordulhasson elő, és arra kérte az embereket, hogy addig se osszák meg a felvételt.

Most egy tömör Facebook-bejegyzésben a Quimby is reagált: „A szombati Pride műsorában a Most múlik pontosan Csík zenekar által készített feldolgozása is elhangzott egy produkció kisérőzenéjeként. Ez az a dal, ami megszületése óta rengeteg helyzetben megszólalt már, ezekről mi is legtöbbször csak utólag értesülünk. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis nem szükséges a szerzőktől előzetesen engedélyt kérni.”

Sajnos mindannyian érezzük a társadalmi és politikai feszültség fokozódását. Nem tudhatjuk mi áll még előttünk… Ezért arra kérünk minden szervezőt, hogy ha szeretnék felhasználni a zenénket, előtte jelezzék nekünk, hogy az milyen kontextusban történne.

Ez nemcsak a jogokról szól, hanem arról is, hogy tiszteletben tartsuk a művészi munkát és a mögötte álló szándékot. Egy kis odafigyelés sokat jelent nekünk.

Köszi, hogy értitek!

Az együttes frontembere, Kiss Tibi egyébként maga is felszólalt a Pride-on, bár csak videóüzenetben:

A maga színességével izgalmas a világ, álljunk ki azokért az európai értékrendekért, amelyek mindannyiunk jövőjét biztosítják

– mondta a zenész.