Júliusban Budapesten lép fel a világ egyik legismertebb standuposa, Dave Chappelle

A Chappelle’s Show-val világhírűvé vált, Netflix-estjeivel, illetve előadásaival tömegeket vonzó standupkomikus, Dave Chappelle július 17-én az Eiffel Műhelyházban lép a magyar közönség elé – írja közleményében a szervező LiveNation.

Az ötszörös Emmy-, illetve hatszoros Grammy-díjas előadó műsorát a résztvevők a mobiltelefonjaik nélkül nézhetik csak végig: azokat az okosóráikkal, illetve egyéb elektronikai eszközeikkel együtt egy tasakba kell helyezniük, amelyet ugyan mindvégig maguknál tarthatnak, de nem nyithatnak ki.

A korábban a Saturday Night Live műsorvezetőjeként is aktív humorista közel két tucat filmben is feltűnt, nevét azonban a világ legtöbb pontján nem ezek, hanem korábbi botrányai, illetve az ellene való támadás miatt ismerik: három évvel ezelőtt a Netflix Los Angeles-i fesztiválján egy műanyag pisztolyba rejtett késsel támadták meg a színpadon, majd The Closer című műsorában tett transzfób megjegyzéseket, így számos fellépését törölték. Ekkor a Netflix több munkatársa is felszólalt az elhangzottak ellen.

A budapesti estre jegyek június 26-án tíz órától lesznek kaphatók a LiveNation, illetve a Funcode oldalain, a regisztrált LiveNation-tagok azonban már csütörtökön, 25-én délelőtt tíz órától megvásárolhatják a belépőiket.