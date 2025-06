Ezrével buknak le a brit egyetemisták a mesterséges intelligenciával

Az Egyesült Királyságban az elmúlt években egyetemi hallgatók ezreit kapták rajta, hogy visszaélnek a ChatGPT-vel és más mesterséges intelligencia eszközökkel, miközben a plágium hagyományos formái jelentős visszaesést mutatnak – írta meg a Guardian, amely több mint 130 egyetemtől kapott adatok mentén vizsgálta meg az akadémiai csalás átalakulóban lévő trendjeit.

Az akadémiai integritás megsértéséről szóló nagyszabású felmérés: 2023–2024-ben közel 7000 bizonyított csalási esetet tárt fel, amelyek mesterséges intelligencia eszközök – például a ChatGPT – használatához köthetők. Ez 5,1 esetet jelent ezer hallgatóra vetítve, szemben a 2022–2023-as tanév ezer főre vetített 1,6 esetével.

A májusig rendelkezésre álló adatok szerint ez a szám idén tovább nőhet, akár 7,5 bizonyított esetig ezer hallgatóra vetítve – bár ez nyilván csak töredéke lehet a teljes számnak, hiszen rengetegen nem buknak le a visszaélésekkel. A lap azt is felidézi, hogy a generatív MI-eszközök elterjedése előtt, 2019-2020-ban még az akadémiai visszaélések csaknem kétharmadát a tradicionális plágium-ügyek jelentették.

Ez akkor ezer diákonként átlagosan 19-et érintett, ám 2023-24-ben 15,2-re csökkent, idén pedig a várakozások szerint 8,5 lesz ez a szám.

Úgy vélem, hogy a rajtakapott hallgatók csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az MI-használat észlelése egészen máshogy megy, mint a plágiumé, ahol az átvett szöveg pontosan beazonosítható. Ezzel szemben, ha valaki mesterséges intelligencia használatára gyanakszik, szinte lehetetlen azt bizonyítani – függetlenül attól, hogy az MI-detektor milyen százalékos értéket jelez (ha egyáltalán használnak ilyet). Ráadásul senki sem akarja alaptalanul megvádolni a diákokat

– nyilatkozta Dr. Peter Scarfe, a Readingi Egyetem pszichológia professzora, aki maga is végzett a témában korábban kutatást. Szerinte mindig is létezett csalás az akadémiai világban, de az MI új típusú kihívást jelent az oktatási szektornak, amelynek adaptálódnia kéne a helyzethez.

Ez a kihívás természetesen más országokban is ugyanígy fennáll, ahogy a fenti adatokból kiolvasható trendek sem csak a brit egyetemistákra érvényesek. Magyarországon ennyire átfogó felmérés még nem készült, de azért esett már szó a nyilvánosságban is arról, hogy nálunk is komoly kihívás elé állítja a tanári kart a mesterséges intelligenciával készült dolgozatok kiszűrése.